Videos VIDEO | Vallejo por salida de Pardow: “El Presidente ha determinado establecer responsabilidades políticas” 16 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

La ministra secretaria general del gobierno, Camila Vallejo, entregó los detalles sobre la renuncia de Diego Pardow al ministerio tras los errores en tarifas de la luz y presentó al nuevo biministro, Álvaro García. En el punto de prensa, Vallejo respaldó la posición del gobierno y señaló: "Cuando un problema de esta magnitud afecta a las familias (...) el Presidente decide hacer valer la responsabilidad política".

Suscríbete al newsletter