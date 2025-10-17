A más de un año de su muerte: el video de Sebastián Piñera que utilizó RN para la franja electoral parlamentaria

Renovación Nacional abrió su franja parlamentaria con un video del fallecido expresidente Sebastián Piñera con un llamado a la unidad nacional. El registro, cuya fecha no fue precisada, fue presentado como un homenaje a su legado político.

“Es un homenaje al mejor de los nuestros: al Presidente Sebastián Piñera“. Así explicó Renovación Nacional (RN) en sus redes sociales el uso de un video del exMandatario en el primer capítulo de la franja electoral parlamentaria que se comenzó a emitir este viernes en televisión abierta.

En el video, que no se explicó su procedencia ni cuándo fue grabado, aparece el exPresidente afirmando que “los chilenos queremos y necesitamos un país unido, no dividido. Porque cada vez que nos hemos dividido hemos cosechado nuestros más grandes dolores y frustraciones. Cada vez que nos hemos unido hemos conquistado nuestros mejores logros y triunfos”.

“Fue la unidad entre los chilenos lo que nos permitió recuperar, en forma ejemplar, nuestra democracia. Con el liderazgo del Presidente Aylwin y la colaboración de todos. Fue la unidad entre los chilenos lo que nos permitió reconstruir nuestro país después del devastador terremoto del 27F y también nos permitió rescatar sanos y salvos a nuestros 33 mineros”, agrega.

Al final del video, aparece un fondo negro con el siguiente mensaje con letras blancas: “A la memoria del Presidente Sebastián Piñera Echeñique, porque el Chile que él soñaba es el país que todos queremos“.

La muerte de Sebastián Piñera

El 10 de octubre de este año se dio a conocer el informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con respecto al accidente protagonizado por Piñera.

En el informe se concluyó que el accidente, ocurrido el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco, se produjo debido a una “pérdida de referencias visuales desde el interior de la cabina” tras el empañamiento interno del parabrisas. Dicha situación impidió al piloto (Piñera) mantener el contacto visual con el exterior, fenómeno conocido como “flash fogging”.

Lo anterior, provoca en el parabrisas “una rápida y completa opacidad, resultando en una temporal pérdida de visibilidad y consecuente pérdida de referencia externa”.