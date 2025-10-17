Reinauguran emblemática escultura de Fuente Alemana en el Parque Forestal: gobernación deberá mantenerla por ocho meses

Desde abril de 2024, tras un acuerdo entre Metro y la Municipalidad de Santiago, la Fuente Alemana estuvo siendo restaurada y limpiada, puesto que había sido vandalizada y rayada durante años. Hoy, finalmente, las autoridades inauguraron al público.

Compartir

En medio del Parque Forestal, casi llegando a Baquedano, quienes transitaban por Cardenal José María Caro desde el año pasado podían ver que había un gran perímetro de 1.128 metros cuadrados cerrado en torno a una escultura: la Fuente Alemana.

Escultura de piedra y bronce inaugurada en 1912, donada por la comunidad alemana al país, cuyo autor fue Gustav Eberlein.

Durante la época del estallido social, la escultura de la Fuente Alemana fue vandalizada y rayada, por lo que en abril de 2024 tras una negociación con el Municipio de Santiago, Metro asumió, en el contexto de la reapertura de la estación Baquedano y su remodelación para albergar una salida de la futura Línea 7, la tarea de restaurarla, con una inversión total de 8.500 UF.

Hoy, la estatua ya fue entregada al público, con el compromiso de que el Gobierno Regional Metropolitano la mantenga por ocho meses, con una inversión de $9.600.000.

Se espera que por ocho meses el Gobierno Metropolitano se dedique a la mantención de la escultura frente a eventuales nuevas vandalizaciones.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

La limpieza de la Fuente Alemana, que duró un año y medio, implicó la eliminación de grafitis, limpieza general de la obra, limpieza húmeda, mecánica y química de tres rocallas, escalinatas, granito, piletas de hormigón, y casco barco junto a figuras de bronce en zonas bajas.

“Seguimos recuperando la ciudad para las personas. Esto es lo que queremos para toda la ciudad de Santiago. Que los parques, que los monumentos, que las veredas estén en buen estado y que la gente pueda disfrutarlas y recuperar y hacer para sí los espacios públicos”, dijo el gobernador Claudio Orrego.

El alcalde del Municipio de Santiago, Mario Desbordes, quien también celebró la inauguración de la Fuente Alemana, se refirió al contexto de un nuevo aniversario del estallido social, solicitando que espera que no se realicen grandes desmanes en el centro de la capital.

“Espero que la fuente mañana sea respetada como debe ser respetado todo el patrimonio que nos pertenece a todos”, dijo el alcalde Desbordes.