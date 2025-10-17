“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último mensaje al único fallecido en el accidente del helicóptero de la FACh en Campos de Hielo Sur

La pareja, de una década, del único piloto que falleció en el helicóptero FACh MH-60M Black-Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur lo esperaba en su hogar en Coyhaique.

Gran conmoción ha generado la noticia del helicóptero FACh MH-60M Black-Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur, en el extremo austral del país.

Esta mañana, tras la desaparición de la aeronave, se informó que se había encontrado el helicóptero, pero lamentablemente solo tres de los cuatro tripulantes se encontraban con vida.

El capitán fallecido era el coyhaiquino Sergio Hidalgo Leiva de 32 años, quien no solo pilotaba la aeronave que desapareció, sino que también prestaba servicios en el Grupo de Aviación Nº9.

Según informó la FACh, “se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente el cual enluta a todo nuestro país, debido a que afectó a Aviadores Militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas de nuestro territorio nacional”.

Los sentidos mensajes de la pareja del piloto del helicóptero: “Si hay algo que pueda hacer, es retroceder el tiempo”

En su hogar lo esperaba su pareja, quien publicó tristes historias en sus redes sociales respecto a la desaparición de la aeronave.

Anoche, de madrugada, cuando todavía no se sabía del paradero del helicóptero, mencionaba: “Mi único más grande amor. Te robaste mi corazón y acá estoy una década casi juntos, te dejo mis alas para que vuelvas a casa”.

“Esas alas que me diste siempre para ser feliz para crear, para ser yo, para amarte, porque un amor así no encontraré en ninguna parte. Te espero“, compartía en redes sociales anoche de madrugada la pareja.

Y luego, una vez que ya supo de la desgracia, volvió a publicar: “Ni una maleta de lingotes entrega certeza en estos momentos, solo queda el sentir que actuaste bien y lo diste todo por esa persona“.

“Si hay algo que pueda hacer, es retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuese el último”, lee su último mensaje al piloto fallecido en el accidente.