Día Mundial de la Menopausia: “No nos volvimos locas de un minuto para otro; es normal, la vida te está cambiando”

El 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia por la OMS, buscando desmitificar esta etapa de la vida de las mujeres. Nicole Sansone (49) cuenta en primera persona su experiencia: cómo le habría servido tener más información cuando comenzaron sus síntomas y cómo hoy ve que, lentamente, el proceso va dejando atrás tabúes. "Tal vez, si hubiese sabido que mis síntomas eran parte de este proceso, hubiese enfrentado los desafíos de otra forma", dice.

“Vamos a reírnos un poco de la menopausia. Ya era hora de desmitificar y desdramatizar este proceso natural de la vida, largamente ignorado, asociado a la vejez, la invisibilidad y la vergüenza. Afortunadamente, este cambio se lo debemos, -en parte-, a tantas mujeres que a través de conversaciones o en sus cuentas de redes sociales comenzaron a compartir sus experiencias y levantar el tema. Y aportó muchísimo el humor, la exposición de plataformas de streaming, series y artistas que se ríen en esta etapa, forzando a la sociedad a poner el tema en la agenda.

Ojalá me hubiese reído de todo cuando mis cambios comenzaron hace un par de años. Tal vez, si hubiese sabido que mis síntomas eran parte de este proceso, hubiese enfrentado los desafíos de otra forma, con menos angustia y más información. Ahora, series como “The Change” o la película “Leanne” están normalizando estas nuevas realidades con humor negro y e historias divertidas de superación. Esto es fundamental, ya que muchas mujeres desconocen que síntomas como los cambios de humor, la niebla mental, el insomnio o los sofocos son parte del momento.

Esta falta de información muchas veces lleva a diagnósticos equivocados como depresión, problemas de tiroides o estrés, y a tratamientos inadecuados. La realidad es que no nos volvimos locas de un minuto para otro; es normal, la vida te está cambiando. Estas películas y series nos permiten entender el momento que vivimos para así bajar la guardia, centrarnos en nosotras mismas e investigar, buscar apoyo y encontrar médicos especializados.

La actriz y dramaturga argentina Julieta Otero es un ejemplo, utilizando el escenario como plataforma para despojar de tabúes la menopausia. En su exitoso monólogo “No me acuerdo las cosas”, Otero se ríe abiertamente de los síntomas, transformando las frustraciones en una comedia de desahogo. Aborda el “olvido doméstico” o la “bruma mental” y se burla de la idea de la mujer menopáusica “histérica”, celebrando la liberación de la carga que implica.

El hecho de que nos riamos de los sofocos, los olvidos o el cansancio, no es trivial. De alguna forma estamos forzando a la sociedad a dejar de tratarlo como un defecto personal o un secreto. Lo que es más importante, nos permite adelantarnos y entender que este proceso puede empezar a los 40 o 42 años, ayudando así a millones de mujeres a tomar conciencia y prevenir.

Esta visibilidad es crucial porque el impacto va más allá de lo personal y se extiende a lo laboral y social. En Reino Unido, el gobierno descubrió a través de una investigación que la menopausia estaba causando una alarmante deserción laboral de mujeres mayores de 45 años. En respuesta, impulsó la creación de un grupo de trabajo para fomentar que las empresas implementen políticas de apoyo y ajustes razonables como ventiladores de escritorio y flexibilidad horaria, para que las mujeres puedan gestionar los síntomas sin tener que renunciar a sus carreras.

Con el conocimiento que tengo ahora del tema me pregunto: ¿Habría tomado mejores decisiones en el pasado si hubiese sabido que esos síntomas que me hacían dudar o sentirme “menos capaz” eran parte de un proceso natural? ¡Por supuesto que sí!

¿Y si ofrecemos apoyo para la mujer embarazada o en etapa de lactancia, no sería interesante abordar la posibilidad de promover algo parecido para quienes atraviesan la menopausia? Pienso que por lo menos vale la pena conversar.

Así que sí, vamos a reírnos, a ver esas series y a normalizar que la menopausia es natural y parte de la vida. Ojalá las mujeres pudiésemos decir con total tranquilidad: “Paciencia, estoy en menopausia y se me olvida todo” o “tengo un sofoco, ¿abrimos la ventana?”. Es algo que yo ya estoy haciendo en mi casa con mis hijos, con mis amigos, en mi oficina. Quisiera que todos fuésemos conscientes.

Ojalá esta risa no sea solo una liberación individual: aprovechemos el impulso de ese humor para hablar en serio. Logremos que la sociedad se haga un poco cargo, no queremos seguir solas en este proceso.

*Nicole Sansone, la autora de este testimonio, tiene 49 años, y trabaja como Directora Regional Conocimiento del Consumidor Softys (Cotidian Lady, Ladysoft).