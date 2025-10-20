“No cometimos ningún delito”: Familia Allende valoró decisión de Fiscalía de no perseverar en investigación por fallida venta de casa

"La investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito. Que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende", recalcó la familia en un escueto comunicado.

La Familia Allende emitió una declaración pública, durante la jornada de este lunes, en donde valora la determinación de Fiscalía de cerrar la investigación por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende.

En una escueta declaración, la Familia Allende informó que “hemos tomado conocimiento del cierre de la investigación por parte de la fiscalía sobre el proyecto de la casa museo Allende y que se desestimaron todas las imputaciones“.

“Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito. Que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende“, recalcaron.

La investigación por la fallida venta de la casa Allende

La Fiscalía Regional de Coquimbo señaló que tras una serie de diligencias se “resolvió comunicar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende”.

“Reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados. Sin perjuicio de otras informaciones que puedan surgir”, añade el comunicado de Fiscalía.

En el documento también destacaron el trabajo del Ministerio Público, en donde informaron “la toma de 42 declaraciones en calidad de testigos a funcionarios de la Presidencia, Ministerio de las Culturas, Secretaría General de la Presidencia y Contraloría“.

“Se tomó la declaración a 10 personas en calidad de imputadas. La Fiscalía también solicitó y concretó la entrega voluntaria de antecedentes como recopilación de evidencia documental y digital de correos electrónicos, pendrives, discos duros, cuadernos de 11 entidades y personas particulares”, añade.