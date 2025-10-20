Videos
VIDEO | Jara tras dichos de Girardi sobre congelar su candidatura al PC en caso de pasar a segunda vuelta: “Las decisiones las tomo yo”
Jeannette Jara, fue consultada por los últimos dichos de Guido Girardi, en los que afirmó durante una entrevista a The Clinic, que la candidata debería congelar su militancia al PC en caso de pasar a segunda vuelta. Frente a eso, Jara fue enfática al asegurar que el tema “no está sobre la mesa” y aseguró: "Agradezco todas las sugerencias que se hacen, pero las decisiones las tomo yo".