    Videos

    VIDEO | Jara tras dichos de Girardi sobre congelar su candidatura al PC en caso de pasar a segunda vuelta: “Las decisiones las tomo yo”

    20 de Octubre de 2025 Por

    Jeannette Jara, fue consultada por los últimos dichos de Guido Girardi, en los que afirmó durante una entrevista a The Clinic, que la candidata debería congelar su militancia al PC en caso de pasar a segunda vuelta. Frente a eso, Jara fue enfática al asegurar que el tema “no está sobre la mesa” y aseguró: "Agradezco todas las sugerencias que se hacen, pero las decisiones las tomo yo".

    Temas relevantes

    #GIDO GIRARDI#Jeannette Jara#partido comunista

