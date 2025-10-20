Videos VIDEO | Jara tras dichos de Girardi sobre congelar su candidatura al PC en caso de pasar a segunda vuelta: “Las decisiones las tomo yo” 20 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Jeannette Jara, fue consultada por los últimos dichos de Guido Girardi, en los que afirmó durante una entrevista a The Clinic, que la candidata debería congelar su militancia al PC en caso de pasar a segunda vuelta. Frente a eso, Jara fue enfática al asegurar que el tema “no está sobre la mesa” y aseguró: "Agradezco todas las sugerencias que se hacen, pero las decisiones las tomo yo".

