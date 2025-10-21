El largo prontuario de los delincuentes responsables de la muerte de menor en Recoleta: VIF, drogas, armas y un asalto con violencia a una mujer de 83 años

El caso del menor de edad que falleció en Recoleta luego de que su furgón escolar fuera impactado por un vehículo en el que huían dos delincuentes generó un fuerte impacto en Chile. The Clinic accedió a los antecedentes penales de los dos detenidos por la responsabilidad en la muerte del menor y la lista es larga: hay violencia, drogas, robos y armas.

El caso del menor de edad que falleció luego de que su furgón escolar fuera impactado en Recoleta por un auto conducido por delincuentes que huían de robos con violencia que estaban realizando en el sector, sigue generando nuevos antecedentes y repercusiones.

“La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia. He instruido a mis Ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”, escribió el Presidente Gabriel Boric en su cuenta de X.

Este martes, mientras continúan las diligencias en Recoleta, The Clinic accedió a los prontuarios judiciales de los dos detenidos responsables del robo y la muerte del menor.

Uno es el caso de Iván Gómez, de 28 años, quien registra todo tipo de antecedentes antes de ser detenido en Recoleta: robo con violencia (2015 y 2022), robo por sorpresa (2022), porte de arma cortante (2022), microtráfico (2022), violencia intrafamiliar a mujer con lesiones leves (2021), hurto supermercado (2017 y 2019), portador de marihuana (2016), receptación (2016 y 2019), robo de accesorios de vehículos (2014), robo en lugar no habitado (2014), porte de arma blanca (2014) y apropiación indebida (2013).

Por ejemplo, el 5 de octubre de 2015, Iván Gómez Obreque asaltó a una joven de 17 años en un bus del Transantiago en Recoleta. Como no le pudo quitar el celular en un primer momento, el delincuente le aplicó una llave a su mano para luego empujarla hacia el final del bus.

Al igual que en Recoleta, Gómez se dio a la fuga y posteriormente fue detenido. Tras ser formalizado, resultó condenado a libertad vigilada y quedó a cargo de Gendarmería, cuyos informes arrojaron que era una persona con alto poder de reincidencia y asociado a consumo de alcohol y drogas.

En septiembre de 2022, el criminal fue sorprendido con una bolsa de nylon y 18 bolsas que contenían marihuana, además de 36 mil pesos en efectivo y una arma blanca de 33 centímetros. Fue formalizado por microtráfico y quedó con arresto domiciliario total. Tras recibir una condena de 1 UTM fue dejado en libertad.

El 28 de diciembre de 2022, Obreque continuó con su carrera delictual. En esta acusación, asaltó por la espalda y de forma sorpresiva a una mujer de 83 años. Según información judicial, el delincuente la tomó por la espalda y le dijo “entrega todo”. Así, la mujer le entregó su cartera y el sujeto huyó con las especies. Pero la acción de testigos, permitieron una detención ciudadana. Tras 18 meses, Obreque fue condenado a 541 días de prisión que cumplió en la ex Penitenciaría.

Por su parte, Claudio Enrique Gaete, de 31 años -el otro detenido involucrado en la muerte del menor en Recoleta-, también tiene historial: receptación (2022), cuasidelito de lesiones (2021), porte de arma blanca (2014) y otros delitos contra ley de tránsito (2017).