Un niño falleció tras volcamiento de furgón escolar en Recoleta: colisionó con vehículo de delincuentes que se daban a la fuga  

Desde Carabineros explicaron que en el furgón escolar se trasladaban alrededor de seis estudiantes de Enseñanza Básica, quienes se encuentran fuera de riesgo vital. Además, dos personas fueron detenidas.

La tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de un menor de edad, luego del volcamiento de un furgón escolar en la comuna de Recoleta en la región Metropolitana. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo donde el furgón colisionó con un vehículo menor y, producto de la fuerza del impacto, terminó volcado.

El teniente coronel de Carabineros, Gabriel Villanueva, explicó que “el accidente de tránsito involucró a un vehículo particular de dos delincuentes que estaban realizando robos con violencia en el sector y que, al darse a la fuga, colisionan a un vehículo que transportaba a menores de edad”.

“Tengo que dar la triste noticia que uno de los menores de edad falleció en el mismo lugar de los hechos”, señaló el uniformado a los medios de comunicación. “Los delincuentes están detenidos, ellos se estaban dando a la fuga y se produce la detención en el mismo lugar”. Con respecto a cómo ocurrió el accidente de tránsito, desde Carabineros agregaron que “hay un seda el paso en la intersección de las calles y estamos próximos a una avenida. Los robos ocurren en la avenida. Teníamos alrededor de seis niños (lesionados) además del conductor, quienes están todos fuera de riesgo vital“.

Sobre los dos detenidos, aclararon que son dos hombres mayores de edad, ambos con antecedentes penales por diversos delitos. Además, explicaron que las causas de lo ocurrido son investigadas por personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Colegio suspendió clases por accidente de furgón escolar

El Colegio Rafael Sanhueza Lizardi emitió una declaración a raíz de lo ocurrido, donde añadió que el alumno fallecido cursaba sexto básico. “Como comunidad estamos conmocionados y dedicamos toda nuestra energía a acompañar a la familia, especialmente a los padres y hermanos de Esteban, a los estudiantes accidentados, sus familias, compañeros y profesores”.

“Hemos decidido suspender las clases y todas las actividades programadas para mañana. De todas formas, quienes necesiten enviar a sus hijos al colegio, como equipo estaremos disponibles para acompañarlos durante la jornada escolar y preparando la jornada de reflexión con la que volveremos a reunirnos el miércoles”, agrega el comunicado.

Las palabras del Presidente Gabriel Boric

El Presidente de la República, Gabriel Boric, utilizó sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del menor de edad. En su cuenta de X, Boric afirmó que “la muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia”.

“He instruido a mis Ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”, recalcó.

“Primero transmitir el pésame y el consuelo a la comunidad escolar del Colegio Rafael Sanhueza, a los familiares del niño fallecido y a los que resultaron lesionados”, señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a los medios de comunicación que estaban en el Palacio de La Moneda.