    Videos

    VIDEO | ME-O ad portas de conocerse el veredicto en caso SQM: “En Chile la verdad se impone”

    21 de Octubre de 2025 Por

    El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez - Ominami, se presentó durante las primeras horas de la mañana, a la última audiencia antes que el tribunal emita el veredicto sobre el caso SQM. Se trata de la investigación que ha durado alrededor de 11 años, convirtiéndose en uno de los juicios más extensos y que ahora podría llegar a su fin. Frente a eso, ME-O aseguró: “Mañana termina uno de los momentos más importantes de mi vida profesional, política y familiar (...) esperaré el veredicto con disciplina y humildad”.

    #caso sqm#MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI

