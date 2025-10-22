Joseline Yévenes, abanderada chilena en los Juegos Parapanamericanos Juveniles: “Más que una responsabilidad, lo tomo con felicidad y orgullo”

La destacada tenimesista chilena será la abanderada nacional en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Con una trayectoria que comenzó a los 13 años y múltiples medallas internacionales, Yévenes aspira a llegar a lo más alto en la cita que disputará en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. "Es un orgullo ser parte nuevamente de unos juegos en Chile, y qué mejor que siendo la abanderada. Estoy muy contenta".

Compartir

Joseline Yévenes conoció el tenis de mesa a sus 13 años. Fue en la Teletón, cuando le recomendaron hacer algún deporte para mejorar su rehabilitación con su prótesis. El entrenador de la institución la llevó a un club en Chillán, que se especializaba en deportes paralímpicos. Y así comenzó su travesía en la disciplina. Comenzó a entrenar frecuentemente y participó en unos Juegos Nacionales el año 2019. “Tuve muy buenos resultados. Me di cuenta que me quedaba un camino muy largo por recorrer“, cuenta.

Cuatro años más tarde, participó en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá. Y tuvo una destacada actuación: obtuvo dos medallas de oro, una en serie individual clase 9 y otra en dobles mixto junto a Ignacio Torres. Así, clasificó a la cita parapanamericana de Santiago 2023, y también brilló a pesar de su corta edad. Logró la medalla de plata en la categoría dobles damas, donde hizo dupla junto a Ailyn Espinoza. Tenía solo 17 años.

Este año, la deportista nacional marcó un nuevo hito en su carrera: se consagró campeona de dobles mixtos junto a Manuel Echaveguren en Parapanamericanos de Sao Paulo. Y unos días más tarde, el Comité Paralímpico de Chile (Copachi) le hizo un llamado muy especial: fue elegida como la abanderada de la delegación chilena para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se disputarán entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre en las regiones Metropolitana y de O’higgins.

A su vez, Hugo Silva, jugador de baloncesto en silla de ruedas y capitán de la selección, también llevará el estandarte patrio en la ceremonia inaugural.

Joseline Yévenes llevará la bandera chilena en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Joseline Yévenes comenta que fue una noticia inesperada. “Recibir esa llamada diciendo que yo sería quien portaría la bandera significó mucho para mí. Es un orgullo ser parte nuevamente de unos juegos en Chile, y qué mejor que siendo la abanderada. Estoy muy contenta“.

Sobre el deber de llevar la bandera y representar al Team ParaChile, la deportista chilena asegura que “más que una responsabilidad, lo tomo con felicidad y orgullo. Sin duda será algo que me marcará de manera personal y deportiva. Lo tomo con la responsabilidad que conlleva, pero con la certeza de que disfrutaré el momento y lo recordaré con mucho cariño”.

La meta para Yévenes en estos juegos es clara: buscar la medalla de oro en las tres competencias que disputará: individuales, dobles damas y mixtos. “Me proyecto mucho en estos juegos. Me encantaría repetir el oro en individuales como lo hice en los juegos anteriores en Bogotá. Y también el oro en la modalidad de dobles, siempre apuntando a lo más alto en cada categoría“.

Por último, Yévenes recalca que jugar en Chile una competencia tan relevante tiene un sabor especial. “Es muy significativo jugar en casa. El hecho de tener a tu familia apoyando y sentir el cariño de ellos siempre es especial. Siempre que jugamos afuera tenemos el apoyo de nuestros compañeros y el equipo. Pero sin dudas le da un toque diferente tener a la familia apoyándote y sintiéndose parte”.