El largo camino de Hugo Silva, jugador de básquetbol adaptado y abanderado en los Parapanamericanos Juveniles: “Es el orgullo máximo para un deportista”

El capitán de la selección chilena de básquetbol adaptado portará la bandera chilena junto a Joseline Yévenes en la cita parapanamericana que organizará Chile del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2025. Silva conoció la disciplina en la Teletón de Temuco en 2017, y tras años de constancia y disciplina, llegó al alto rendimiento. Hace unas semanas recibió el llamado del Team ParaChile para ser el abanderado en la ceremonia inaugural. "Lo más bonito es encabezar la delegación siendo locales. Es una sensación hermosa, lo voy a recordar toda la vida", cuenta.

La historia de Hugo Silva con el básquetbol adaptado partió en la Teletón en 2017. Fue en uno de los talleres que organiza el instituto junto al IND en Temuco. Primero probó con el tenis, pero después comenzó a jugar básquetbol. Le costaba al principio, pero fue constante y no abandonó el desafío. “No sentía ninguna presión a pesar de que no me salieran las cosas. Siempre tuve harto apoyo del equipo de Temuco, de Teletón y de mi familia. De a poco fuimos creciendo. Fueron muchos meses que no tenía por donde, me costaba mucho”, cuenta.

En pandemia, Silva siguió entrenando y veía videos de jugadores profesionales de las ligas europeas y estadounidenses. “Quedaba loco. Decía cómo pueden hacer esto. Me acuerdo que me quedaron grabadas esas imágenes en la cabeza“. Así comenzó su largo camino para llegar al alto rendimiento, con perseverancia y ganas por mejorar.

Y es que el básquetbol adaptado no es nada sencillo por la fuerza que se necesita: “La silla de ruedas son tus piernas, y uno tiene que ocupar los brazos para moverse y para lanzar. Se necesita mucha agilidad“.

El 2022 lo llamaron a la selección y supo que podía soñar en grande. “Bajo esa premisa empecé a entrenar más duro. Me preparé más en 2023 y 2024, le entregué más responsabilidad al deporte y en el fondo me encanta. Me proyecto a una vida con el deporte. Abre muchas oportunidades, te da confianza, te da todo“.

El llamado para ser abanderado en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El esfuerzo y la dedicación de Hugo Silva rindieron frutos este año. Hace unas semanas, recibió el llamado del Team ParaChile para ser el abanderado junto a Joseline Yévenes en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. Iba saliendo de clases en Temuco cuando le comunicaron la noticia. “Quedé sorprendido. Estaba muy contento, no me lo creía. Uno no se lo espera. Venía trabajando haciendo lo mio, y que te premien de esta forma es súper bonito“, cuenta a The Clinic.

Y agrega: “Yo siempre he trabajado desde la pasión por el deporte. Cuando esa pasión te la reconocen externamente es súper bonito. Yo siempre estoy agradecido del día a día, es uno de los pilares de mi vida. Si uno hace las cosas bien y de corazón sin engañar ni lastimar a nadie, la vida te lo devuelve. En este caso me siento muy agradecido de ser abanderado en esta edición, más encima siendo locales“.

Silva no oculta su felicidad por ser elegido para llevar el estandarte patrio en la ceremonia inaugural. “Para mí es un tremendo honor ser el abanderado. Desde que empecé a competir con la selección en 2023 que fue mi primera vez cantando el himno, para mí siempre fue una sensación de mucho orgullo. El Hugo de hace cinco años no la veía, y ahora poder en esta situación es el orgullo máximo para un deportista. Lo más bonito es encabezar la delegación siendo locales. Es una sensación hermosa, lo voy a recordar toda la vida“.

A su vez, destaca el apoyo incondicional de su familia en su carrera deportiva. “Mi mamá está más involucrada en mi proceso de crecimiento: siempre me tira para arriba, cree en mí y me ha entregado apoyo emocional. Mi papá siempre ha estado presente económicamente, que es lo más complicado en la vida de un deportista“.

Los desafíos de la selección en la cita parapanamericana

En la edición pasada de Bogotá 2023, el equipo chileno perdió por el partido por la medalla de bronce contra Colombia, el cuadro local. Silva quiere sacarse esa espina y apunta a una medalla, aunque sabe que los equipos que competirán en Chile tienen mejores opciones en el papel, como Estados Unidos y Canadá, que son potencias en la disciplina.

“Argentina, Brasil y Colombia son rivales duros en latinoamérica. Son intensos, rápidos y efectivos. Pero aquí no hay nada escrito. Si entramos y hacemos un buen partido las opciones están“, destaca Silva, que además es el capitán del equipo.

Sin embargo, el seleccionado nacional subraya que los procesos preparatorios en Chile no han estado a la altura en relación a las otras delegaciones. “En lo que me ha tocado vivir han sido deficientes. Ha dejado harto que desear porque no se da el apoyo necesario para ser un deportista de alto rendimiento. Partiendo de la base de que nosotros estudiamos y trabajamos. Eso es un esfuerzo extra si uno quiere tener una carrera deportiva. Si uno lo compara con deportistas que se pueden dedicar 24 horas al día a esto, obviamente los resultados sin distintos”.

“Pero eso no es motivo para entrar derrotados a la cancha, ese es el mensaje que le he trasmitido a los chiquillos”, asegura Silva.

Hugo Silva tiene una sola meta a futuro: poder dedicarse a tiempo completo al deporte que tanto le gusta. “Mi objetivo para el próximo año o en dos más es fichar por un equipo que me permita dedicarme 24/7 a este deporte, que tenga sueldo, poder estar en un lugar fijo y poder competir constantemente. Seguir en el alto rendimiento es a lo que aspiro, pero tampoco estoy apurado”, cierra.