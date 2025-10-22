La tranquilidad estratégica: El Leapmotor C10 REEV desafía la ansiedad de autonomía con un generador a gasolina

El arribo del SUV chino Leapmotor C10 REEV obliga a reevaluar la efectividad de los eléctricos de autonomía extendida. Probamos la versión Ultra-Híbrida en un recorrido por carretera entre Santiago y Tricao, cerca de Santo Domingo, donde se validó su promesa de casi 1.000 kilómetros de rango total. Analizamos un vehículo que privilegia el confort y el silencio eléctrico, aunque no evita el ruido de su motor generador al ser exigido. Este modelo es una respuesta pragmática y competitiva a las dudas de la transición.

El Leapmotor C10 REEV es la variante de autonomía extendida (Range Extender Electric Vehicle). La marca china busca posicionarse fuertemente en el competitivo segmento de los SUV medianos familiares. Promete casi 1.000 kilómetros de autonomía total.

Y para demostrar sus capacidades, la marca organizó una prueba de manejo se centró en un extenso recorrido por carretera entre Santiago y el Parque Tricao, en las cercanías de Santo Domingo. Este trayecto fue ideal para evaluar la dualidad de su sistema Ultra-Híbrido. Permitió analizar el confort eléctrico en ciudad y el rendimiento del generador en ruta.

Este SUV mide 4.739 mm de longitud, 1.900 mm de ancho y 1.680 mm de altura. Busca equilibrar la eficiencia eléctrica con la tranquilidad de un motor de gasolina, dejando claro que funciona siempre como un vehículo eléctrico. Esto porque el motor térmico actúa únicamente como generador de electricidad. El modelo comparte la plataforma con su hermano 100% eléctrico (BEV).

Estéticamente, su diseño es más bien genérico, con sus líneas redondeadas, pero resulta finamente terminado y pensado para un público masivo.

Diseño funcional y habitabilidad

El diseño exterior del SUV Leapmotor C10 Ultra-Híbrido es intencionalmente poco estridente. Presenta superficies limpias, proporciones equilibradas y un frontal que prioriza la aerodinámica. Esta decisión estética lo aleja de ser llamativo. En cambio, le confiere una apariencia funcional y moderna, más cercana a estándares europeos que a estéticas chinas más audaces. A bordo, el confort y la amplitud son los puntos fuertes. La distancia entre ejes es de 2.825 mm. Esto garantiza un excelente espacio longitudinal para los pasajeros traseros, quienes además se benefician de un piso completamente plano. El interior está bien rematado con materiales de tacto suave. La calidad percibida es notablemente alta para su segmento. Los asientos delanteros están equipados con ajustes eléctricos, ventilación y calefacción. Ofrecen un mullido suave, tipo butaca, muy confortable para largos viajes.

El espacio de carga ofrece un volumen de maletero de 450 litros hasta el nivel del asiento. Algunos lo consideran justo para el tamaño total del vehículo. Esta cifra se amplía a 1.610 litros con los asientos traseros abatidos. El habitáculo se define por una estética minimalista. Está dominada por las pantallas digitales, eliminando por completo los botones físicos. El conductor tiene un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas. El control del sistema multimedia y de climatización se delega a una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas.

La promesa de rango del Leapmotor C10 REEV

El núcleo operativo del modelo es su sistema REEV. Un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (PMSM) se ubica en el eje trasero. Este es el único encargado de la tracción. Ofrece una potencia de 215 cv y un torque de 320 Nm. La batería LFP es de 28,4 kWh. El generador es un motor de gasolina 1.5l que se alimenta de un tanque de 50 litros.

En rendimiento puro, el Leapmotor C10 REEV acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. Su velocidad máxima es de 170 km/h. Su propuesta de valor se centra en la autonomía. Homologa 170 km en modo eléctrico puro (ciclo NEDC), o 145 km según el estándar WLTP. La autonomía combinada homologada (NEDC) de 1.150 km es el elemento clave. Así se alivia la ansiedad de autonomía demostrada durante la extensa prueba de manejo.

En condiciones reales, el consumo del motor generador se reporta entre 6,5 y 8,2 l/100 km cuando se agota la carga inicial. Un aspecto crucial, y divisivo, es el aislamiento acústico. El rodar es silencioso en modo eléctrico. Sin embargo, la entrada del motor térmico para cargar la batería puede ser ruidosa y poco refinada. Esto ocurre especialmente a velocidades de carretera por encima de 120 km/h. Rompe así la experiencia de silencio eléctrico. En recarga, admite carga rápida en corriente continua (DC) a 65 kW. Esto permite recuperar la capacidad del 30% al 80% de la batería en tan solo 18 minutos.

Dinámica y equipamiento de confort en el C10 REEV

La experiencia de conducción del Leapmotor C10 REEV está calibrada para el confort familiar. El vehículo muestra estabilidad en carretera. Mantiene un buen aplomo incluso a altas velocidades. La suspensión multibrazo trasera está ajustada para filtrar eficazmente las irregularidades del pavimento. La dirección es muy suave y con escasa comunicación. Este es un rasgo típico de los SUV orientados al confort. Los frenos de disco en ambos ejes se mostraron eficaces. No presentaron signos de fatiga durante la exigencia de la ruta.

En seguridad, el C10 REEV se presenta con un arsenal completo. Incluye siete airbags y un conjunto de 17 funciones de asistencia a la conducción. Estas se agrupan en el sistema LEAP Pilot. Destacan el Frenado de Emergencia Autónomo (AEB), el Control de Centrado de Carril (LCC) y el Piloto Automático Inteligente (ICC).

Un detalle de confort es el techo panorámico Sky View de 2,1 m², que añade luminosidad. En el plano digital, el modelo carece de conectividad nativa con Apple CarPlay o Android Auto. Confía todas las funcionalidades a su propio software y a la aplicación Leap+ Connect. Ejecutivos de la marca señalaron que su implementación está en evaluación para una futura implementación.