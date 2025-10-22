Pasajeras de Metro denuncian acoso de hombre que se sube a los carros vestido del Chavo del 8

El Chavo del 8 del Metro de Santiago, conocido por algunos como Don Rogelio, es un hombre que se caracteriza por rondar los vagones del subterráneo con un parlante y disfrazado del personaje de Chespirito pidiendo un aporte económico a los usuarios. Algunos mencionan, eso sí, que es violento cuando no se le da plata, y otros mencionan que ha acosado a mujeres en más de una ocasión. Desde la empresa estatal recuerdan a los usuarios que, además de poder pedir ayuda al personal de las estaciones, los usuarios pueden llamar a los números 1411 para emergencias de seguridad y 1488 para denuncias de acoso.

Compartir

Hace un par de años, en el Metro de Santiago comenzó a rondar quien se convirtió en un místico personaje de la capital: el Chavo del 8.

Un hombre adulto que disfrazado del personaje de Chespirito, ronda los vagones del subterráneo con un parlante. Y mientras suena la canción de “qué bonita vecindad”, entrega un papel a los usuarios, donde plantea que tiene una enfermedad que le complica para hablar, y pide ayuda económica a los pasajeros.

Su presencia en el metro se ha vuelto habitual, lo que ha generado la incomodidad de más de un usuario. Hay quienes denuncian no solo que es acosador con mujeres, sino que además a veces, al negarle dinero a los usuarios, trata mal a quienes rehúsan ayudarlo.

“Acosa a mujeres y niñas, también si no le das lo que el quiere como por ejemplo plata, se pone agresivo“, comenta una usuaria de TikTok, mientras que otro asegura que “se tira encima de las mujeres y las toquetea”.

“Caballero pesado, se enoja si no le dan plata, qué se cree“, comenta otro usuario en TikTok, mientras que una usuaria lamenta que “no entiendo cómo es que nadie ha tomado cartas en el asunto con respecto a este tipo”.

Así como hay quienes lo rechazan y dicen que les incomoda su presencia, también hay quienes piden compasión hacia él: comentan que el verdadero nombre del Chavo del 8 del metro es Rogelio, y que sale a mendigar porque no le alcanza con su pensión.

Desde metro comentan que han tenido que pedirle al “Chavo del 8” que salga de las estaciones en las que mendiga dinero en más de una ocasión, pero que, en general, es inofensivo.

Enfatizan que si bien reciben constantemente las molestias de los pasajeros, al momento de cometerse un delito es necesario que se haga una denuncia en Carabineros.

De todas formas, comentan que los usuarios si tienen problemas con él, pueden acercarse a personal de metro a pedir ayuda, y que existen los números 1411 para emergencias de seguridad y 1488 para denuncia de acoso.