Tras ausencia de examinadores para el Simce, decretan la suspensión de la prueba para ambos días en más de 200 establecimientos de la RM y Mineduc analiza sanciones contra proveedor

Gran indignación y caos se generó en comunas de la Región Metropolitana por la mala aplicación de la prueba Simce en 206 establecimientos, luego de que los examinadores del examen no se presentaran. Comunas como Providencia y Santiago, entre otras, tuvieron que suspender la evaluación en varios de sus colegios.

Compartir

Las explicaciones durante la mañana no fueron muchas, aseguran en liceos y colegios, más allá de un correo que recibieron algunos establecimientos por parte de la Agencia de Calidad de la Educación en que se detalla que “hay algunos problemas con la aplicación del Simce, si los colegios quieren hacer consultas o reclamar pueden hacerlo en el siguiente enlace”.

La falla masiva en la aplicación de la prueba de Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) ha generado indignación no solo en colegios, sino también por parte de los alcaldes, puesto que el examen tuvo que ser cancelado a último minuto en cientos de establecimientos de la RM.

Por ejemplo, Humberto Garrido, director del Colegio Lo Barnechea Bicentenario, comenta que “lamentablemente no llegaron los examinadores del Simce. Son las 10 de la mañana y acaba de llegar el coordinador y nos informa que no van a llegar los examinadores. Esto produce una incertidumbre tremenda para nuestros estudiantes, nuestros profesores. Hay un trabajo atrás del Simce, nos preparamos, arengamos a nuestros estudiantes, estaban muy entusiasmados y con esto se desconcentran”.

Y agregó: “Es una irresponsabilidad tremenda lo que ha sucedido, una falta de seriedad con el proceso. Y estamos viendo cómo lo hacemos ahora porque no tenemos más información acerca del proceder. Si vamos a reagendar fechas, no nos han dicho nada desde la Agencia de la Calidad ni el coordinador tampoco”.

“Exigimos explicaciones inmediatas al Ministerio, basta de chascarros y descoordinaciones en cada cosa que hace este gobierno porque jugar con la educación de los niños no tiene justificación”, dijo el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri.

La respuesta del Mineduc: suspenden Simce en la RM y analizan sanciones contra INFER, empresa proveedora

Así, es que la Agencia de Calidad de la Educación emitió pasadas las 10:30 horas un comunicado en el que plantean que “el proceso de rendición de Simce 2025 consta de la evaluación de tres niveles educativos: 4° básico, 8° básico y II medio. En este contexto, en un universo de más de 9.000 cursos que aplican la evaluación de 8°, se presentaron algunas contingencias. La primera ocurrió en la Región Metropolitana en donde en algunas comunas no se presentaron examinadores/as que debían llegar a tomar la evaluación. Además, en la Región de Tarapacá se produjo un corte de agua no programado en la comuna de Alto Hospicio“.

En esa línea, agregan que “como institución hemos aplicado el procedimiento con el que cuenta la institución, en primer lugar determinando la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte“.

“En segundo lugar, se aplicarán sesiones complementarias en fechas que se acuerden con las entidades sostenedoras respectivas para resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar”, lee el comunicado.

Y concluye que se evaluarán acciones contra INFER, proveedor a cargo de la aplicación de la prueba en la RM: “Actualmente estamos haciendo todos los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas al proveedor que no cumplió con lo establecido en las bases de licitación“.

De todas formas, desde el Mineduc precisan que el proceso se vio interrumpido en 206 establecimientos de la RM de un total de 3.037, y que en el 97% de los cursos la prueba se está aplicando con normalidad.