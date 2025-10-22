Videos VIDEO | Presidente Boric por tarifas de la luz: aseguró que dineros serán devueltos y que la oposición está “en su derecho” de presentar AC 22 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

El presidente, Gabriel Boric, se refirió a las soluciones que implementará el gobierno tras conocerse error en tarifas de la luz y sobre la reciente Acusación Constitucional que anunció la oposición contra el exministro, Diego Pardow. El mandatario aseguró que “cada peso será de vuelto” y que las soluciones “están en proceso de implementarse”. En la misma línea, declaró que la oposición está en “su derecho” de interponer una AC contra Pardow, descartando entrar en polémica.

