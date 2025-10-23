Contraloría desestima denuncias por Ley Karin contra funcionaria de Ñuñoa: “No se aprecia de manera clara una agresión”

Varios funcionarios de la municipalidad han denunciado a la directora de la Dideco, Sofía Jaña. Las denuncias por Ley Karin principalmente se deben a acoso laboral y maltrato, sin embargo, recientemente Contraloría desestimó dos de ellas; en una, porque "no se aprecia de manera clara una agresión, hostigamiento, humillación o menoscabo hacia la actora", y en la otra porque "no se advierte en la especie la existencia de hechos que pudieren constituir acoso laboral".

En la Municipalidad de Ñuñoa ha generado gran polémica la llegada con esta administración de la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Sofía Jaña.

Jaña venía de Providencia, y en ambas alcaldías ha tenido problemas con trabajadores que tanto formal como informalmente la han acusado por malos tratos y acoso laboral.

Actualmente se encontraban vigentes una serie de denuncias en su contra por Ley Karin a Contraloría, sin embargo, la semana pasada dos fueron desestimadas por el organismo fiscalizador.

En el primero de los documento de Contraloría, al cual accedió The Clinic, se lee que por ejemplo, en una de las denuncias, se acusa de “hechos eventualmente constitutivos de acoso laboral”, fundado en que “sería víctima de constantes malos tratos, humillaciones y descalificaciones por parte de la directora denunciada, quien, mediante gritos, la invalidaría en reuniones con otros funcionarios presentes; ha desestimado su bienestar emocional indicando que extrañar a su hija, que vive en otra región, sería ‘una pataleta’ y ‘un show’, y que ella no trabaja con personas sensibles”.

La Municipalidad de Ñuñoa remitió un informe jurídico, señalando que habían dos denuncias previas en su contra y que se han adoptado todas las medidas que el ordenamiento jurídico exige en materia de prevención de acoso laboral.

Respecto del primer documento, Contraloría resolvió que “no se aprecia de manera clara una agresión, hostigamiento, humillación o menoscabo hacia la actora, en la forma que prescribe la norma citada” y que no se ha constatado que la denunciante esté afectada por alguna enfermedad vinculada a los hechos de la denuncia.

La segunda denuncia desestimada por Contraloría: “No se ve una clara intención de dañar”

En la otra denuncia, presentada casi al mismo tiempo que la otra, se mencionan hechos también constitutivos de acoso laboral, “indicando que ha sufrido hostigamientos y un trato humillante por parte de su superior jerárquico, principalmente se refiere a una falta de reconocimiento a los logros atribuibles a su departamento, desatención en una reunión de trabajo, uso de calificativos despectivos, y una impresión de intimidación derivada de una advertencia formulada por su jefatura”.

En ella Contraloría apunta a lo mismo: “No se advierte en la especie la existencia de hechos que pudieren constituir acoso laboral”.

“Las situaciones expuestas, y en especial la advertencia de la jefatura en orden a informar ciertas incidencias, habrían obedecido a decisiones adoptadas en cumplimiento de la obligación impuesta a los jefes de unidades municipales (…) en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones”, menciona Contraloría.

Y agregan: “No obstante, el denunciante sostiene haber sido objeto de comentarios despectivos en instancias del trabajo, es menester puntualizar que, de estos no se ve una clara intención de dañar, por lo que dicha conducta no tendría una entidad constitutiva de acoso laboral“.

De esa forma, en ambos casos Contraloría desestimó la denuncia presentada contra quien continúa desempeñándose como directora de la Dideco.