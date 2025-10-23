El inédito plan piloto de La Florida para que vecinas realicen costoso examen en España que detecta el riesgo de tener cáncer de mama

En esta primera instancia, serán 13 mujeres y un hombre de la comuna que enviarán una muestra hasta España para realizar el examen que tiene un costo de más de $450 mil.

En Chile, el cáncer ya es la principal causa de muerte con alrededor de 60 mil nuevos casos cada año y más de 30 mil fallecidos. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es el que más vidas quita cada año, con más de 1.600 pérdidas. Es con este panorama en mente que la Municipalidad de La Florida presentó un nuevo plan piloto que busca detectar tempranamente el riesgo de cáncer de mama mediante un test genético.

La iniciativa, impulsada por el municipio, financia el análisis de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, dos genes asociados a una mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad y, en menor medida, cáncer de ovario.

En esta primera etapa, el programa consideró a 14 personas de la comuna —13 mujeres y un hombre— que fueron seleccionadas por cumplir criterios médicos definidos por especialistas. Cada examen, cuyo valor comercial asciende a $452.200, incluye una consejería previa, la toma de muestra y la entrega de resultados en un plazo de 45 días hábiles. Parte de lo que explica el tiempo que demoran los resultados, es que las muestras deben ser enviadas a España para su análisis.

De La Florida al resto del país

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, hace un llamado al Congreso a legislar para hacer de esta iniciativa una política pública sostenible y asegura que “creemos que el uso de los impuestos de la gente debe tener un valor agregado en soluciones para este caso en materia de salud para nuestros vecinos y vecinas”.

Reyes añade que “esta innovación de detección temprana es un plan que esperamos aumentaren la comuna el próximo año. Sin embargo, no es una prestación que esté codificada en el sistema de salud, por lo tanto se paga particular. Por eso hago el llamado al Congreso a legislar sobre este tema para que sea una política pública al que muchas más personas puedan acceder”.

Según cifras que maneja el municipio, entre 2019 y 2023 se tiene registro en La Florida de 2.219 casos de sospecha de cáncer de mama, de los cuales 754 han sido confirmados. En base a estas cifras, la administración comunal calcula que este inédito test genético debería ser aplicado al 10% de esta población, es decir, cerca de 136 personas.

Mariana Carrasquero, una de las beneficiadas, apunta que “es una oportunidad para todos, porque hay muchas personas que no tienen para cubrir este examen. Yo he intentado ahorrar pero se me ha hecho difícil. Es un proyecto que ojalá tenga gran alcance, porque no soy la única, habemos muchas personas a nivel nacional que necesitamos esta ayuda”.