    Videos

    Acusan a profesor de “experimentación humana” con estudiantes en la Universidad Finis Terrae

    23 de Octubre de 2025 Por

    Una denuncia por presunta experimentación humana remece a la Universidad Finis Terrae. Un exalumno del Doctorado en Ciencias del Ejercicio acusó haber sido sometido a una biopsia muscular dentro del plantel, procedimiento que —según su testimonio— le provocó graves consecuencias físicas y psicológicas. La intervención habría sido realizada en el gimnasio de la institución bajo la supervisión de Hermann Zbinden Foncea, exdirector de Postgrados e Investigación de la Escuela de Kinesiología, quien no tendría formación médica. El caso fue presentado ante la justicia, donde se imputan los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y experimentación humana.

