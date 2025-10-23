La nueva parodia de la UDI al ministro Nicolás Cataldo en medio de críticas por la fallida toma de pruebas Simce

El partido que apoya la candidatura de Evelyn Matthei lanzó un nuevo video en el que aparece el secretario de Estado con una tómbola, a la vez que recibe el reproche del candidato a diputado Jaime Coloma. Anteriormente parlamentarios del partido cuestionaron ese tipo de videos contra el titular del Mineduc.

Una mesa con una mini tómbola y un cuadro pequeño en el que aparece el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), junto a Jeannette Jara (PC) —cuando la ahora candidata presidencial era ministra del Trabajo—, es parte de la escenografía de un nuevo sketch que realizó la UDI con el titular del Mineduc, quien pasa por una compleja semana en su ministerio luego de la frustrada jornada de evaluación del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce).

En el video, al que tuvo acceso The Clinic, nuevamente aparece Cataldo siendo mimetizado por un actor de pelo oscuro y rizado, que usa anteojos, y que viste una chaqueta americana con una camisa, mientras juega con la mini tómbola que contiene varias pelotas pequeñas en su interior.

Tras unos segundos aparece Jaime Coloma, candidato a diputado de la UDI por el distrito 14, hermano del diputado Jaime Coloma Álamos e hijo del senador Juan Antonio Coloma Correa. “Oiga, ministro, ya está bueno de tanta tómbola. Hay que eliminarla. Le propongo que el mérito sea el eje central en la educación, que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos, y no una tómbola”, le señala el aspirante al Congreso al actor de Cataldo.

“Parece que este es de verdad. Coloma tenía que ser”, son las palabras provenientes del mimetizado ministro antes de que la pantalla se torne a negro y aparezca un mensaje que dice “la tómbola en la educación fue una burla”, en relación al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

El actor de Cataldo es un integrante de las Nuevas Generaciones UDI, grupo que forma a liderazgos del partido.

Críticas previas por la parodia a Cataldo

Fue en julio cuando la UDI estrenó su primer video sketch que consideró, además, una parodia al ministro de Educación. En esa oportunidad el motivo estaba en el ruido que generaba su aparente salida del Gobierno para integrarse al comando presidencial de Jara.

La pieza no fue bien recibida por Cataldo, quien desde el Congreso señaló que hubo parlamentarios de la UDI que se disculparon con él por motivo del video. “De pésimo gusto. No dignifica para nada la política”, señaló, en tanto, el secretario de Estado.

Nicolás Cataldo, ministro de Educación. Foto:: The Clinic.

Uno de los parlamentarios que explicitó su disconformidad con el contenido del video fue el senador Gustavo Sanhueza (UDI). “Es una falta de respeto inaceptable”, dijo por entonces el integrante de la Cámara Alta, comentarios a los que se sumó la exministra Cecilia Pérez (RN), quien sostuvo que “ofender es el camino que no hay que tomar nunca”.