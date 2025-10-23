¿En el Congreso o en La Moneda? El dilema de los republicanos con sus principales figuras políticas en caso de que Kast triunfe en la presidencial

Si bien en la colectividad están concentrados en lograr el mejor rendimiento en la elección presidencial y parlamentaria, a nivel informal se han dado conversaciones en torno al equipo que podría acompañar a Kast en un eventual gobierno. En ese marco, asoma un incipiente debate: recurrir o no a las principales figuras ligadas al partido que en marzo próximo podrían estar en el Parlamento. La fórmula tiene partidarios y detractores, mientras la secretaria general, Ruth Hurtado, ya manifestó que si llega a salir electa senadora en La Araucanía, no dejará la región.

A la delantera de las encuestas se ha ubicado en los últimos meses el candidato presidencial José Antonio Kast, que se ha disputado el primer lugar de la carrera a La Moneda con la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Si bien los sondeos muestran que el republicano ha sufrido una baja en las últimas semanas, en su equipo confían en que en la recta final de campaña no se producirán mayores movimientos y en que su nombre finalmente se inscribirá en la papeleta de segunda vuelta y se imponga en la elección final.

Con esas expectativas, en el partido un motivo de preocupación ha sido el posible elenco que acompañará a Kast en caso de que lidere el nuevo período presidencial a partir del 11 de marzo del próximo año, sobre todo ante las críticas provenientes de Chile Vamos que acusan a ese sector de una falta de elenco para gobernar.

La misma candidata de la coalición, Evelyn Matthei, sostuvo que los republicanos carecen de “oficio, de talento y de capacidad de armar grandes equipos” en una entrevista el fin de semana en El Mercurio.

En ese contexto, la tienda de Kast ha insistido en que cuentan con nombres capacitados para asumir distintos roles, especialmente para las áreas en las que el candidato ha puesto mayor énfasis, como seguridad y empleo. Además, el mismo exdiputado ha manifestado que podrían invitar a ser parte de una administración a miembros de las distintas fuerzas de la oposición o incluso a nombres de la centroizquierda.

Con todo, dirigentes republicano reconocen que en esa discusión ha comenzado a asomar un incipiente dilema: si recurrir o no a las principales figuras ligadas al partido que en marzo próximo podrían estar en el Congreso.

Y es que la tienda presentó como candidatos al Congreso a distintos nombres que también eran considerados idóneos para conformar un eventual gobierno.

Ahí, por ejemplo, se menciona el caso del propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que compite por el Senado en representación de Valparaíso. O el del exalcalde Rodolfo Carter, que busca el mismo cargo en la Región de La Araucanía y a quien varios consideraban opción para una cartera del área de seguridad. Ambos son vistos como cartas seguras en las elecciones de este 16 de noviembre.

Pros y contras

La fórmula de recurrir a nombres del Congreso, no obstante, tiene pros y contras, explican dirigentes. Quienes se manifiestan favorables a esa idea destacan que hay figuras políticas que podrían jugar un rol más preponderantre dentro de La Moneda que a nivel legislativo.

Además, destacan esta es una facultad existente y en caso de utilizarla, el partido puede designar un reemplazante. “No es un imposible”, dice un republicano.

Otros, en cambio, consideran que es una jugada riesgosa y que podría ser complejo de explicar a la ciudadanía por qué se tuvo que recurrir a una persona que fue elegida para desempeñar sus labores en el Congreso, en vez de escoger a otra.

Las renuncias de parlamentarios para entrar a La Moneda no son comunes, pero han sido utilizadas por distintas administraciones. Así sucedió con figuras como Ximena Rincón (Demócratas, antes DC), quien dejó el Senado en 2016 para asumir como ministra del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Lo mismo pasó con Andrés Allemand (RN), en 2020, al ser nombrado canciller por Sebastián Piñera, mientras que en el actual gobierno Álvaro Elizalde dejó la Cámara Alta, en abril de 2023, para liderar la Segpres (hoy es ministro del Interior).

Ninguno de ellos, en todo caso, dejó su cargo en los primeros días de haber asumido. Por lo mismo, algunos republicanos creen que quizás se podría recurrir a esta fórmula ya entrado el posible gobierno de Kast.

Secretaria general de los republicanos: “Si yo llego a salir electa senadora, no voy a dejar la región”

Si bien Carter es uno de los nombres apuntados como una posible opción para integrarse al gobierno, en una entrevista con el Diario Austral manifestó: “Estoy acá para ponerle el pecho a las balas y estar con las personas de verdad por los próximos ocho años”.

Por su parte, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien también compite como senadora por La Araucanía, fue consultada directamente por el mismo medio si su nombre estaría disponible para asumir un papel en La Moneda.

“Antes de que surgiera esta candidatura, yo le dije a José Antonio Kast que estaba segura de que sería el próximo presidente de Chile y que yo quería ser su ministra. Pero cuando renuncia Carmen Gloria (Aravena) lo hablamos y le dije que yo estaba renunciando a mi legítima aspiración de ser ministra para ser candidata, porque si yo llego a salir electa senadora, no voy a dejar la región“, dijo al Diario Austral.

Cercanos a Squella, en tanto, destacan que está concentrado en su campaña a senador y que esto no ha sido un tema de discusión para él. Además, en el partido hay quienes sostienen que sería fundamental que Squella llegue al Senado ya que se podría convertir en quien lidere y ordene a los parlamentarios del partido en la próxima legislatura, jugando un rol clave en ese ámbito para un eventual gobierno de Kast.