“Se trata de una instrucción ilegal”: ANP cuestiona decisión del Servel de frenar proceso de notificación de vocales de mesa

La Asociación Nacional de la Prensa acusó al Servel de emitir una “instrucción ilegal” al suspender las notificaciones de vocales de mesa por diarios y cartas certificadas. El gremio advirtió que la medida vulnera la ley vigente y afecta la transparencia del proceso electoral.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entidad gremial que reúne a los diarios y periódicos de Chile, cuestionó la decisión del Servel de poner freno al proceso de notificación de vocales de mesa. Se trata del anuncio mediante la publicación en diarios y cartas certificadas.

Desde la ANP manifestaron su preocupación ante la decisión del Servel de paralizar, por segunda vez, el proceso de notificación de vocales de mesa a través de cartas certificadas y publicaciones en diarios, el cual se encontraba en plena ejecución y a tan solo 48 horas de que se debe terminar el proceso”.

A juicio de asociación, “se trata de una instrucción ilegal, que atenta gravemente contra el principio de juridicidad, la certeza jurídica y el principio de publicidad de los actos electorales, y en general, de un proceso electoral que debe ser transparente desde su inicio. El proceso de notificación se inició válidamente bajo el amparo de la ley vigente en ese momento (Art. 48 de la Ley 18.700). La posterior entrada en vigencia de una nueva ley (Ley 21.779), que introduce notificaciones digitales, no otorga al Servel la facultad constitucional ni legal para interrumpir o paralizar un acto administrativo ya iniciado”.

“El Servel no cuenta con atribuciones para invalidar un procedimiento que él mismo inició conforme a la ley. Al hacerlo, actúa fuera de su competencia, contraviniendo los artículos 6 y 7 de la Constitución”, recalcan mediante un comunicado.

Junto con eso, advierten que “la mencionada decisión desconoce las acciones de las juntas electorales y limita severamente a miles de ciudadanos, especialmente adultos mayores o personas en zonas rurales, que no tienen acceso a medios digitales y que dependen de la prensa o la carta certificada para informarse de su deber cívico”.

El comunicado del Servel

Fue este jueves cuando el Servel informó, mediante su página web, de la modificación a la ley electoral y afirman que “la modificación surge tras la aprobación del Congreso Nacional del proyecto de ley iniciado en una moción parlamentaria”.

“La ley rige in actum, por lo que debe llevarse a efecto de manera inmediata por el Servicio Electoral a partir de este sábado 25 de octubre, fecha en que se dará a conocer en su sitio web a las 203.646 personas que han sido designadas por las Juntas Electorales como vocales de mesa en Chile y en el exterior”, añadieron.