Videos
VIDEO | Metro inaugura su primer centro de salud: conoce aquí en qué estaciones se encuentran
Ya fue inaugurado Fast Clinic, el primer centro de salud al interior de una estación de Metro en Latinoamérica, que busca acercar y optimizar la atención primaria de los pasajeros que transitan diariamente. En primera instancia, ya se encuentran operativos dos de ellos: uno, en estación Hospital el Pino y el segundo, en Los Leones. Las próximas aperturas serán en Cerro Blanco, Quilicura y Universidad de Chile.