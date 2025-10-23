Secciones
    Videos

    VIDEO | Metro inaugura su primer centro de salud: conoce aquí en qué estaciones se encuentran

    23 de Octubre de 2025 Por

    Ya fue inaugurado Fast Clinic, el primer centro de salud al interior de una estación de Metro en Latinoamérica, que busca acercar y optimizar la atención primaria de los pasajeros que transitan diariamente. En primera instancia, ya se encuentran operativos dos de ellos: uno, en estación Hospital el Pino y el segundo, en Los Leones. Las próximas aperturas serán en Cerro Blanco, Quilicura y Universidad de Chile.

