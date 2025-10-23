WOM es condenada a pagar más de $12 millones por no otorgar acceso a baño ni respetar horario de colación de sus trabajadores en terreno

La empresa WOM fue condenada por la justicia a pagar más de 12 millones de pesos por no otorgar baño a sus trabajadores que atienden en terreno, no respetar su media hora de colación y no llevar un registro correcto de su asistencia.

Compartir

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa impuesta por la Inspección del Trabajo a WOM por no otorgar baños a sus trabajadores, no respetar su tiempo de colación y no registrar correctamente su asistencia. La empresa de telecomunicaciones deberá pagar la suma de 180 UTM, equivalente a más de $12 millones de pesos.

La empresa WOM se dirigió a la justicia luego de a resolución de la Inspección del Trabajo para intentar anular la multa, reclamando errores en la sentencia. Sin embargo, su recurso de nulidad no fue acogido y el tribunal confirmó la condena.

Los trabajadores que se desempeñan como ejecutivos de fibra óptica y deben trabajar en terreno, debían trasladarse grandes distancias, incluso dirigiéndose a otras comunas, para poder acceder a las sucursales donde hay baños. Se multa a WOM por no tomar “las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, referidas a garantizar acceso a los servicios higiénicos”.

WOM reconoció la inexistencia de baños en tres comunas donde operan sus trabajadores

La justicia determinó que no existían baños para los trabadores que atendían en las comunas de Macul, Pudahuel y Cerro Navia. “No se cuenta con sucursales en dichas comunas y por tanto, deberían los trabajadores asignados a dichas zonas trasladarse distancias significativas para acceder a un baño de una sucursal de la empresa”, se lee en el fallo. WOM reconoció la existencia de este problema.

Además, la empresa es multada por no otorgar al menos media hora para que sus trabajadores almuercen y por no llevar correctamente el registro de asistencia, incumpliendo “las regulaciones establecidas por la Dirección del Trabajo”, sentencia el fallo.



