La alerta en el comando de Jara ante la continuación del round Boric-Kast y el temor de dejar en segundo plano a la candidata oficialista

La última intervención de José Antonio Kast en Chillán cuestionando directamente al Presidente Gabriel Boric mantiene al comando de Jeannette Jara preocupado, puesto que la ofensiva pueda

Compartir

“Tenemos que decirle al Presidente de la República, al señor Boric, que va a sufrir la peor derrota que se puede imaginar, que es la derrota a la soberbia, a la ideología, a la irresponsabilidad, a la ineficiencia, a la ineptitud“. Esa fue una de las frases que dijo ayer jueves José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, en un acto de campaña en Chillán, y que fue una de las más replicadas en medios de comunicación.

El abanderado republicano, así, volvió a interpelar al Presidente Gabriel Boric, con quien ha tenido una consecución de palabras cruzadas —de forma indirecta por parte del líder del Ejecutivo— desde que el 30 de septiembre, cuando el mandatario dijo en cadena nacional que Chile no se tenía por qué elegir “entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social (…). Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo“.

Esa medida que acotó Boric era el plan que por eso días había dado a conocer Kast. Asimismo, la jugada que hizo el mandatario fue defendida por sus ministros del comité político —como la vocera, Camila Vallejo (PC), o el titular de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio)— con despliegues en medios de comunicación defendiendo la arremetida. Pero, desde otro lado del oficialismo, entre quienes están detrás de la candidatura de Jeannette Jara, la carta del sector, la postura respecto al despliegue comunicacional del Presidente no ha dejado a todos contentos.

Y es que al interior de los partidos se teme que, ante las interpelaciones Kast-Boric se esté dejando en un segundo plano a Jara, en vista de que mediáticamente la atención se ha trasladado hacia las intervenciones que ha hecho el mandatario.

Sin ir más lejos, esta semana hubo un sinceramiento por parte del comando de Jara respecto a los dichos del Presidente con referencias a Kast. Fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de los voceros de campaña, quien transparentó que las intervenciones del Presidente con críticas implícitas hacia el republicano “los distrae” como equipo.

“Esa forma de abordarlo nos genera un ruido“, señaló el parlamentario en CNN Chile un día después de que el Presidente señalara en una pauta de prensa que “hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos“.

La frase dejó a varios descolocados en el comando de Jara, quien de momento lidera en encuestas, aunque su desempeño en segunda vuelta sigue sin ser lo suficientemente auspicioso, con derrotas en escenarios contra Kast o Evelyn Matthei (UDI), la candidata de Chile Vamos.

El Presidente Gabriel Boric junto a Jara como candidata presidencial. Foto: Agencia UNO.

Estrategias encontradas entre La Moneda y el comando de Jara

Al interior de la candidatura oficialista no guardan reparos al señalar señalar que entre el comando de campaña y el Gobierno no existe una estrategia delineada de forma común.

“No hay un diseño común con La Moneda. Hay sentidos comunes”, dice un integrante del comando, pero que hace un reparo al establecer que en las bajadas del Presidente Boric no existe un lineamiento con lo que pueda ser la estrategia del comando.

En la oposición algunos altos dirigentes de Chile Vamos no han creído del todo esto último. Para estos, tanto la diferencia de posiciones que ha tenido Jara con el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, como con el propio Boric, respondería a una especie de estrategia para tratar de mostrar la candidatura de la exministra como independiente y “sin cadenas” de quienes están detrás de su nombre.

No obstante, dicha tesis ha sido descartada de plano al interior del equipo de Jara, donde sostienen que no hay verosimilitud en aquel planteamiento, por “una razón muy simple: un Presidente, sea Boric o cualquiera, jamás estaría disponible para un diseño en el que él hable para ser ‘contrariado’ o ‘desmentido’ por la candidata”.

De hecho, esta semana las declaraciones posteriores que hizo Jara tras la nueva referencia de Boric a Kast fueron concisas y, en parte, permisivas con lo que el mandatario comentara sobre contingencia: “Puede opinar de política. Es el jefe de Estado y de Gobierno”, señaló a la abanderada oficialista esta semana. Dentro de la estrategia del comando de Jara, eso sí, se contempla tomar cierta distancia de Boric.

En todo caso, los pronunciamientos del Presidente, de acuerdo a lo que se sostiene desde La Moneda, no han sido con el fin último de contrariar a Kast, necesariamente, sino de defender lo logrado en la actual administración. Es decir, salir a responder cuando se cuestione al Ejecutivo. Es por ello que no se descartan nuevas defensas a lo realizado por el Gobierno, donde el portavoz de la defensa sea el propio mandatario.