Metro asegura que “erradicó” al Chavo del 8 de las estaciones por mendicidad, agresiones verbales a pasajeros y denuncias de acoso

El hombre al que algunos conocen como Don Rogelio, que mendiga dinero por los vagones del metro y que está acusado de acosar mujeres, fue retirado por personal de Metro.

Hace meses que usuarios de redes sociales que se transportan en Metro acusan que les incomoda la presencia de un molestoso pasajero: el Chavo del 8. Un personaje tan recurrente del subterráneo, que no es difícil encontrar videos suyos en redes sociales.

Se trata de un hombre adulto que disfrazado del personaje de Chespirito, que ronda los vagones del metro con un parlante. Y mientras suena la canción de “qué bonita vecindad”, entrega un papel a los usuarios, donde plantea que tiene una enfermedad que le complica para hablar, y pide ayuda económica a los pasajeros.

Sin embargo, su habitual presencia no solo molesta a los pasajeros por lo que implica la interrupción en el viaje diario de los usuarios, sino que también porque lo acusan de acosador y de que a veces, cuando los usuarios le niegan el dinero que pide, sería violento, como publicó The Clinic.

“Caballero pesado, se enoja si no le dan plata, qué se cree”, lee un comentario en Tiktok, mientras otra usuaria asegura que “se tira encima de las mujeres y las toquetea”.

Para Metro la situación no es ajena. Aseguran que en más de una ocasión han tenido que sacarlo de las estaciones ante el malestar de los usuarios.

Y eso es precisamente lo que ocurrió hoy: Metro anunció hoy que “el ‘Chavo del 8’ ha sido erradicado una vez más por incivilidades. En Metro seguimos reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red. Invitamos a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al 1411 (denuncia de seguridad) o 1488 (denuncia de acoso), y a no donar dinero al interior de la red”.

Consultados sobre las razones por las cuales retiraron al Chavo del 8 del metro, desde la estatal aseguraron que se debió a “mendicidad en transporte público de metro dónde no está permitido; agresiones verbales a pasajeros; y denuncias de acoso, asunto que está viendo directamente Carabineros”.

De todas formas, así como hay quienes lo rechazan y dicen que les incomoda su presencia, también hay quienes piden compasión hacia él: comentan que el verdadero nombre del Chavo del 8 del metro es Rogelio, y que sale a mendigar porque no le alcanza con su pensión.