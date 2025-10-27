“Debería prohibirse el pasto sintético, o a lo menos jugar al medio día”: El reclamo del director de Azul Azul tras la derrota de U. de Chile en el Claro Arena

Luego del triunfo por la mínima de Universidad Católica sobre Universidad de Chile, Aldo Marín lanzó sus dardos por el pasto sintético del Claro Arena y por la programación del clásico universitario.

Compartir

Luego del triunfo por la mínima de Universidad Católica sobre Universidad de Chile el pasado domingo en el Claro Arena, las críticas de parte de Azul Azul no se hicieron esperar. Michael Clark cargó contra la ANFP y Cruzados, por la poca voluntad de postergar el compromiso para que el cuadro azul tuviera descanso en medio de la llave ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Le dije a Pablo Milad, a Jorge Yunge y a Competiciones. A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales”, manifestó Clark tras la derrota.

Y después lanzó sus dardos contra Cruzados: “Yo hablé con Juan Tagle, me dio sus razones, las puedo entender o no, creo que son ‘ventajeros’, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho”, aseguró.

El reclamo de Aldo Marín, director de Azul Azul, por el pasto sintético del Claro Arena

Uno que se sumó a los reclamos de Clark fue Aldo Marín, director de Azul Azul, quien criticó la programación del partido y señaló a través de su cuenta de X que “debería prohibirse el pasto sintético, o a lo menos jugar al medio día”.

Debería prohibirse el pasto sintético, o a lo menos jugar al medio día. — Vamos por todo. (@aldo_marin) October 26, 2025

Aún así, Marín reconoció que Universidad Católica ganó bien el partido y fue superior, además de valorar las instalaciones del Claro Arena. “Ya, un poco más en frío, varias cosas. Muy lindo el Claro Arena, Católica fue superior y nos ganó bien. Necesitamos reponernos rápido para el importante partido del jueves”, señaló.

Y es que el cuadro azul tiene un partido vital el jueves: se juega el paso a la final de la Copa Sudamericana en el partido de vuelta frente a Lanús en Argentina. Cabe recordar que la ida en el Estadio Nacional terminó 2-2 con un agónico gol al último minuto de Charles Aránguiz.

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Álvarez sufrirían la baja de Lucas Assadi, que salió lesionado en el complemento del clásico universitario. El parte médico oficial aún no es informado por los azules, pero se habla de un posible desgarro que marginaría al extremo del partido frente al equipo trasandino.



