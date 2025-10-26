Clark tras el Clásico Univesitario: dice que a la ANFP “no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales” y señala que en la UC “son ventajeros”

El presidente de Azul Azul emitió duras declaraciones tras el partido jugado este domingo en el Claro Arena, que terminó con triunfo 1-0 en favor de Universidad Católica. El mandamás de los azules había solicitado postergar este compromiso, para que así la U tuviera un mayor descanso en medio de su serie ante Lanús por semifinales de la Copa Sudamericana. "A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores", fue parte de lo que dijo.

Luego del triunfo 1-0 de la UC sobre la U en el Clásico Universitario disputado este domingo en el Claro Arena, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, emitió duras declaraciones contra la ANFP, como también contra Cruzados.

Y es que Clark, quien previamente había solicitado solicitado postergar este compromiso, para que así la U tuviera un mayor descanso en medio de su serie ante Lanús por semifinales de la Copa Sudamericana, se quejó por la falta de voluntad tanto de la ANFP como de Cruzados.

“Le dije a Pablo Milad, a Jorge Yunge y a Competiciones. A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales”, manifestó Clark tras el Clásico de este domingo en Las Condes.

En la misma línea, el mandamás de los azules sostuvo que no existe paridad de criterio en esta materia por parte de la ANFP. “Yo veo que hay voluntad para reprogramar partidos a Colo Colo por un amistoso, voluntad para reprogramar partidos a la Católica también existe y este fin de semana se reprogramó el partido de O’Higgins con Coquimbo”, acusó.

Siguiendo con su reclamo, Clark expresó que “les pedimos una ayuda… que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional pasa muy poco y nos obligan a jugar en este estadio, muy bonito y todo lo que quieran, con un calor tremendo, una cancha sintética y con lo cargado que están los jugadores… nos fuimos con tres jugadores muy tocados, esa es la ayuda de la ANFP”.

Y aunque remarcó “la bronca que tengo es con la ANFP, más que con la UC”, también manifestó sus críticas hacia Cruzados, a quienes tildó de “ventajeros”.

“Yo hablé con Juan Tagle, me dio sus razones, las puedo entender o no, creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho”, estableció.

Eso sí, insistió que “el problema no está ahí, está en la ANFP, en Pablo Milad y Jorge Yunge”.

Cabe consignar que Universidad Católica venció por 1-0 a la U en esta nueva edición del Clásico Universitario, gracias al gol de Alfred Canales (72′).

También es preciso señalar que Universidad de Chile se presentó con un equipo mixto a este compromiso, en el que la UC se vio con un hombre menos en la cancha, tras la expulsión de Gary Medel a los 53 minutos.