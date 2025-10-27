Pese a ser “erradicado” del Metro por denuncias y agresiones verbales, el Chavo del 8 se reinventa y vuelve a los vagones como el Chapulín Colorado

El Chavo del 8 es un personaje del metro de Santiago que se pasea por los vagones pidiendo plata a los usuarios. Sin embargo, los pasajeros acusan que cuando se le rechaza el aporte es violento y que incluso ha acosado a mujeres en el subterráneo.

Compartir

Gran conmoción generó la semana pasada las denuncias de decenas de usuarios de redes sociales que apuntaban contra el Chavo del 8 del metro.

Un adulto que, disfrazado del personaje de Chespirito, mendiga por los vagones de los trenes del metro pidiendo dinero a los usuarios mientras sonaba la canción “qué bonita vecindad”.

El problema es que, según denuncian cientos de usuarios que se han encontrado al Chavo del 8, el personaje sería violento e incluso incomodaría a las mujeres, que en más de una ocasión lo han denunciado de acosador.

Aunque así como hay quienes lo rechazan y dicen que les incomoda su presencia, también hay quienes piden compasión hacia él: comentan que el verdadero nombre del Chavo del 8 del metro es Rogelio, y que sale a mendigar porque no le alcanza con su pensión.

Como sea, desde Metro lo han expulsado de las estaciones en más de una ocasión, siendo la última de ellas la semana pasada, donde fue retirado por mendicidad en transporte público, donde no está permitido; agresiones verbales a pasajeros; y denuncias de acoso, asunto que está viendo directamente Carabineros.

De todas formas, desde Metro el llamado a los usuarios es a comunicar este tipo de situaciones, y reiteran que existen números de denuncia por parte de los usuarios: 1411 para emergencias de seguridad y 1488 para denuncia de acoso.

Con todo, el Chavo del 8 del Metro no se dio por vencido. Y anoche subió, mediante una cuenta de Tiktok de alguien que lo apoya, un video donde se ve vestido de Chapulín Colorado, en que pone “adiós al chavo del metro. No contaban con mi astucia”.

Usuarios denuncian su presencia y acusan incomodidad en el metro

En esa línea, este lunes fue el primer día de la transformación del Chavo del 8 al Chapulín Colorado, lo que desde ya generó molestia en pasajeros del subterráneo, que capturaron su presencia.

ex chavo del 8 ahora es el chapulín colorado en línea 2. Carro 1645 pic.twitter.com/HdpjML2L1A — Elías Barriga (@SaileAgirrab) October 27, 2025

“Loco basta”, “me estai webiando”, “raquel castillo versión masculina”, entre otros comentarios han proliferado en redes sociales ante la presencia del Chapulín Colorado.