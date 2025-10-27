Secciones
    Deportes

    27 de Octubre de 2025

    The Color Run, la corrida más feliz del planeta, se tomará Ciudad Empresarial, en Santiago, el 9 de noviembre

    The Color Run regresa a Santiago el domingo 9 de noviembre en Ciudad Empresarial, reuniendo a miles con su fórmula única de polvos de colores, música en vivo y un ambiente familiar. La corrida, presente en todo el mundo, apuesta por la diversión inclusiva y recreativa para toda la familia.

    The Color Run vuelve a las calles de Santiago para reunir a miles de personas en un evento único, que cuenta con sus icónicos polvos de colores, música con DJ en vivo, espuma y muchas sorpresas dentro de la carrera.

    El evento nació en 2012 en Estados Unidos, inspirado en el festival hindú Holi, con la idea de crear una corrida inclusiva y recreativa. Rápidamente se convirtió en la corrida de este tipo más grande del mundo, presente en más de 50 países y 200 ciudades.

    En Chile debutó en 2013 y desde entonces se ha consolidado como una de las más masivas del país, con más de 50 corridas realizadas a la fecha.

    The Color Run, una carrera única para toda la familia

    Por algo este evento es conocido como la carrera más feliz del planeta: The Color Run es para todos. No importa la edad ni la condición física, aquí el objetivo no es competir, sino disfrutar. Los niños menores de 1.20 m pueden ingresar gratis, por lo que es una excelente alternativa para compartir con amigos y familia.

    Y ya comenzó la venta de entradas para una nueva edición, que se tomará Ciudad Empresarial desde las 8.30 AM el domingo 9 de noviembre. La venta general es de $17.000 y $20.000 con medalla y se pueden comprar a través de Passline. Además, habrá estacionamientos pagados disponibles en el evento, que es organizado por Pudú Marketing.

    Todas las entradas incluyen el kit oficial con: morral, polera, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso y medalla. Desde el martes 4 al sábado 8 de noviembre se podrán retirar los kits de 11:00 a 20:00 horas en el stand de Parque Arauco, edificio Oriente, terraza Santiago Open Gourmet.

    Algunos consejos para aprovechar al máximo la experiencia: llevar una botella de agua para rellenar en el punto de hidratación, protector solar, gorro, anteojos de sol y ropa que estés dispuesto a colorear. Los polvos de colores icónicos de la carrera son 100% lavables, elaborados a base de maicena y colorantes naturales.

