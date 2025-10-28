El dolor de Ramón Núñez tras la partida de Héctor Noguera: “Me resistí a visitarlo. Sabía que si estaba junto a Tito me iba a quebrar y no quería que él me viera mal”

El actor Héctor "Tito" Noguera falleció a los 88 años dejando un gran legado en el teatro chileno. Su amigo y colega, Ramón Núñez, recuerda con emoción sus casi siete décadas de amistad e innumerables obras juntos. "No fue fácil para Tito convertirse en el gran actor que fue", asegura Núñez

“No solo fuimos colegas sobre el escenario, sino que forjamos una gran amistad, una verdadera hermandad”, recuerda el actor y director teatral Ramón Núñez sobre su querido amigo Héctor “Tito” Noguera. Este 28 de octubre, The Clinic dio a conocer el fallecimiento del destacado actor chileno, quien murió a los 88 años. Núñez, de 84 años, rememora con emoción sus casi siete décadas de amistad con “Tito” y las innumerables obras que compartieron a lo largo de sus vidas.

Esa hermandad de la que habla Ramón Núñez se terminó de forjar cuando trabajaban en “Theo y Vicente segados por el sol”, una obra del director Alfredo Castro estrenada en 1990. “Nuestra enorme amistad los dos la vimos reflejada en una de las mejores obras que hicimos juntos”, recuerda sobre aquella producción.

El actor relata que hace un mes y medio sus amigos y familiares se preparaban para despedir a Héctor “Tito” Noguera. “Yo me resistí a visitarlo. Sabía que si estaba junto a Tito, me iba a quebrar, y no quería que él me viera mal”, relata. “Tito sabía mi cariño, mi amistad, mi agradecimiento hacia él, pero no podía estar ahí al lado de él sintiendo lástima de mí mismo, porque uno de mis mejores amigos se va”, añade.

“Podíamos no vernos durante años” y al rencontrarse “continuar con la mismas conversaciones que teníamos de jóvenes”, recuerda. “Era mi hermano”, asegura. “Pero, todo se acaba y es parte de la naturaleza, lo importante son las semillas que dejamos”, reflexiona Núñez.

—¿Cuál crees que fue la gran semilla que dejó Héctor?

“Sin duda el trabajo con sus alumnos y la enseñanza que dejó con sus colegas en el escenario. Él fue una figura digna de seguir. Tuve el privilegio de entregarle el premio Caleuche el año pasado como un premio a su trayectoria en el Teatro Oriente de Santiago. Ahí recibí de él, una vez más, un abrazo y las gracias. Yo agradezco a la vida de haber compartido tanto con el Tito Noguera. Fue una gran enseñanza de vida”.

“No fue fácil para Tito convertirse en el gran actor que fue”

Ramón Núñez tenía 16 años cuando conoció a “Tito”, quien tenía 20 años en ese entonces. Solían ir al Teatro Camilo Enrique, que era la sede del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. “No fue fácil para Tito convertirse en el gran actor que fue”, asegura Núñez. De joven, el actor era más bien “distraído, rompía las puertas de la escenografía, cuando recordábamos esas cosas nos matábamos de la risa los dos juntos”, relata. Por eso, su éxito fue en un camino de “sangre, sudor y lágrimas” según su amigo.

“De a poco empezó a madurar, hizo teatro, cine, televisión. Se fue enriqueciendo cada vez más con mejores recursos histriónicos. Era un hombre de gran cultura que leía mucho. Lo más importante de todo, que creó su propio teatro”, relata Núñez.

Héctor “Tito” Noguera fundó la compañía Teatro Camino. Destacó por encarnar a personajes como Ángel Mercader en la teleserie Machos, William Clark en Pampa Ilusión, y Melquiades Antich en Romané.