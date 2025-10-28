Tras un mes, desalojan toma en la Usach y rector desata la ira de Federación de Estudiantes: “Es una acción profundamente violenta”

Luego de que fallara el acuerdo entre la comunidad y el rector, la autoridad universitaria tomó la decisión de igualmente desalojar el campus. Si bien el rector envió un comunicado explicando que la toma se hizo "insostenible", desde la Federación de Estudiantes acusaron que "no vamos a aceptar que se utilice la fuerza como herramienta de negociación en ningún caso".

Compartir

Con zorrillos, guanacos y varios vehículos, llegó Carabineros a la Universidad de Santiago poco después de las seis de la mañana, cuando los estudiantes de la toma universitaria se dieron cuenta que sería inminente un desalojo.

Y es que la gota que rebalsó el vaso tras casi un mes de toma a raíz del malestar de los estudiantes con la rectoría, fueron los robos que se registraron el fin de semana, donde instalaciones resultaron con daños e incluso hay profesores que acusaban el robo de sus pertenencias personales.

Este lunes los estudiantes con el rector estuvieron reunidos por varias horas negociando un acuerdo, instancia en que la autoridad universitaria, Rodrigo Vidal, insistía en la entrega del campus para el día siguiente (hoy), aseguran algunos de los presentes.

Acto seguido, la Federación firmó un acuerdo con la autoridad, sin embargo, tras socializarlo con el resto de los estudiantes, se presentaron reparos a ciertos aspectos, por lo que los estudiantes decidieron declarar el acuerdo nulo.

Así, sin llegar a acuerdos, el rector organizó un desalojo de la toma, que finalmente tras la coordinación con los estudiantes se realizó de manera pacífica a eso de las 7:30 horas. Aunque la comunidad educativa asegura que las movilizaciones no terminan con ello.

Los estudiantes siguen en paro al menos hasta este sábado, cuando se volverá a ratificar la paralización de las actividades, y se encuentran organizando asambleas y otras instancias donde se determinará si se vuelve a una nueva toma o no.

Andrea Abarca, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach, menciona a The Clinic que, sobre todo, condenan los hechos “y la decisión política que tomó el rector de desalojar al estudiantado de la universidad. Él fue consciente de ignorar los riesgos asociados del actuar policial y las consecuencias para la integridad física y psicológica del estudiantado. Y además es una acción profundamente violenta, contraria total a la tradición democrática de nuestra universidad”.

“No vamos a aceptar que se utilice la fuerza como herramienta de negociación en ningún caso. Somos enfáticos en abrir el diálogo, volver a conversar y seguir negociando para poder llegar a acuerdos. La movilización sigue, la paralización sigue y vamos a seguir organizándonos y reorganizándonos todo el tiempo que sea necesario para poder lograr conseguir nuestro objetivo y que realmente también el rector pueda tomar conciencia de la decisión grave que realizó al decidir este desalojo”, cuenta Abarca.

El correo del rector Vidal a la comunidad tras desalojar toma: “Nadie tiene derecho a impedir el libre tránsito”

Por su parte, el rector de la universidad argumentó la decisión adoptada en un correo que le envió a la comunidad esta mañana, al cual accedió The Clinic, el cual lee: “Esta intervención fue una decisión difícil pero necesaria, por cuanto no es política de este Gobierno Universitario llevar adelante este tipo de acciones sin antes agotar todas las instancias de diálogo”.

“Esto responde a que la toma de ese sector del Campus se hizo insostenible. Durante estos días, un grupo minoritario de personas mantenían bloqueadas las dependencias impidiendo el desarrollo de actividades fundamentales para la Universidad. Pero, además, se han registrado daños a la infraestructura de diversos edificios, rotura de puertas y ventanas, sustracción de todo tipo de artefactos y equipamientos, entre otros daños y robos. Esto provoca un tremendo perjuicio a nuestro estudiantado, funcionariado, docentes y cuerpo académico, lo que no es

aceptable”, continúa el documento.

Y agrega: “Para lograr una solución pacífica y concordada de esta situación, ayer lunes 27, a las 13:30 horas, y tras siete muy buenas y fructíferas reuniones de trabajo, firmamos de puño y letra un acuerdo con la Federación de Estudiantes, cuyo objetivo fue dar respuesta a las inquietudes expresadas por parte del estudiantado, y donde también se comprometían a deponer la ocupación del sector

norte y restablecer el normal funcionamiento del Campus este mismo martes”.

Luego de narrar lo mismo que cuentan los estudiantes, asegurando que no hubo acuerdo por parte de todo el estudiantado, el comunicado continúa: “Durante estos días, como Gobierno Universitario hemos demostrado disposición y respeto irrestricto a los espacios de confianza, permaneciendo abiertos a generar consensos y manteniendo el respeto institucional. Por su parte, se destaca el actuar de la Federación de Estudiantes durante este proceso de trabajo, velando entre todas y todos por el bien de la institución. Sin embargo, dado que la Federación no ha podido liderar el proceso que definimos en el acuerdo, y considerando los hechos anteriormente mencionados en el marco de la seguridad del campus, fue necesario tomar la decisión informada al comienzo”.

“Sé que algunas personas no estarán de acuerdo con la decisión tomada, pero también sé que la gran mayoría de nuestra comunidad académica, docente, funcionaria y estudiantil anhela poder ingresar nuevamente a sus lugares de trabajo y estudios, donde puedan llevar adelante sus tareas cotidianas en paz y seguridad. Nadie tiene derecho a impedir el libre tránsito por nuestro Campus, que pertenece a toda la comunidad universitaria y no solo a un pequeño grupo de personas. Por lo

mismo, soy enfático en señalar que no será tolerada ninguna forma de retoma en ningún lugar del Campus”, indicó el rector, quien de todas formas recalcó que seguirá abierto al diálogo.

En ese sentido, enfatizó que a partir de ahora “iremos normalizando nuestras actividades para cumplir con los grandes desafíos que tenemos como institución de educación superior de excelencia. Para ello informaremos del retorno progresivo de todos y todas quienes desempeñamos nuestras funciones en el sector norte, a través de las autoridades responsables de cada recinto”.