“No hemos recibido intención de comunicación por parte del rector”: Estudiantes de la Usach emplazan a rectoría y advierten que mantendrán el paro

Estudiantes de la Universidad de Santiago están en paro desde el miércoles tras denunciar falta de diálogo con el rector Rodrigo Vidal, quien enfrenta críticas por gastar $100 millones en su defensa legal ante cuestionamientos por irregularidades en la elección de rectoría. La presidenta de la Federación de estudiantes afirmó que la paralización se mantendrá si no hay diálogo.

Compartir

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) inició una paralización esta semana, tras una serie de demandas, en la que destacan la exigencia de mayor transparencia para la elección de la rectoría.

En particular, el hecho que gatilló todo, fue que el rector Rodrigo Vidal se haya gastado $100 millones en la contratación de un estudio jurídico para defenderse ante un juicio por elección ilegítima, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones detectara anomalías en ese proceso eleccionario, por una cantidad no menor de docentes que fueron excluidos del padrón.

Si bien el hecho se conoció en junio, este martes, los estudiantes convocaron a una protesta pacífica afuera de las oficinas de Vidal. El motivo era por una reunión que iba a sostener la autoridad con Consejerías Universitarias, a raíz de esto. La Feusach quiso mostrar apoyo a esta instancia, sin embargo, el rector no se presentó. Esto derivó en una toma violenta del edificio de rectoría, en el que estudiantes generaron destrozos en la oficina del rector. Entre esto, lanzaron objetos por la ventana, incluido un sillón que luego, a modo de ironía, lo vendieron en Marketplace por $100 millones.

Desde ese día se convocaron a votaciones, en el que masivamente estudiantes de la Usach apoyaron un paro. El miércoles se hizo efectivo, y hoy se mantiene vigente, sin intenciones de momento de deponerlo.

“La paralización sigue y está validada por todo el estudiantado. Es importante señalar que la movilización recién comienza y no existe intención alguna de deponerla mientras no existan respuestas por parte de las autoridades. La decisión de continuar paralizados no recae únicamente en el estamento estudiantil en su totalidad, ya que se requiere otra contraparte que dialogue”, exclamó la presidenta de la Feusach, Andre Abarca.

El cortado diálogo de estudiantes de la Usach con el rector Vidal y sus demandas

El rector Rodrigo Vidal acusó de violentas las manifestaciones, y apunto a falta de diálogo. Esto fue cuestionado por parte del estudiantado, quienes emplazaron a la autoridad a abrir espacio al diálogo. Al mismo tiempo, la presidenta de la Federación advirtió que no han tenido acercamientos con el rector.

“Quiero ser enfática en que el único que no está abierto al diálogo es el rector Vidal. Lo dejó demostrado al no presentarse a la reunión que estaba agendada el día martes en Casa Central. No hemos recibido ninguna intención de comunicación por parte del rector. Lo único que hemos sabido es a través de la prensa, lo que nos parece inaceptable”, dijo Abarca.

Los estudiantes de la Usach reclaman por mayor transparencia, pero también incluyen otros puntos en su petitorio, a la par que mantiene la paralización.

Andre Abarca aclaró sobre las principales demandas que “el punto político principal es por la democracia. Con una elección de la próxima rectoría 100% triestamental, donde el estamento estudiantil, el más grande, tenga voto. Tal como fue antes de la dictadura con el rector Enrique Kirberg. Además, por supuesto, que se transparente la información respecto a la externalización de la defensa del rector y el gasto de los $100 millones. La resolución de los problemas de seguridad, deficiencias en infraestructura, mobiliario y condiciones básicas que son históricas”.