Fin de la subvención: China retira los vehículos eléctricos de su lista estratégica y los entrega al mercado

El gobierno chino ha retirado a los vehículos eléctricos (VE) de su lista de industrias estratégicas en el nuevo plan quinquenal 2026-2030, una exclusión que rompe con una década de apoyo estatal masivo. Esta decisión es interpretada por analistas como una señal de que Beijing considera el sector maduro, forzándolo a una dura competencia de mercado para sanear la sobrecapacidad existente. La era de los subsidios se desvanece, y la supervivencia de las 169 marcas dependerá de la innovación, la eficiencia de costos y la consolidación.

La decisión de los principales responsables políticos de Beijing marca un giro significativo. Han omitido la categoría de vehículos eléctricos (VE) de su lista de industrias estratégicas. Esta exclusión se aplica al plan quinquenal de desarrollo para el período 2026-2030. Esta es la primera omisión en más de una década. Envía una señal clara: China pone fin a subsidios para vehículos eléctricos. La industria ha crecido gracias a años de apoyo gubernamental masivo.

La retirada del sector incluye a los vehículos de nueva energía (NEV). Esta categoría abarca eléctricos puros, híbridos enchufables y de pila de combustible. La exclusión indica que la industria ha madurado. Por lo tanto, debe ser regida por las fuerzas del mercado.

El apoyo gubernamental previo catapultó a China como el mercado de NEV más grande del mundo. El gobierno inyectó miles de millones de dólares en incentivos. Esto animó a fabricantes a producir VE y a consumidores a comprarlos. En julio de 2024, los NEV ya representaban más del 50% del total de ventas de automóviles en China. Esto superó la meta inicial en más de diez años. El impulso también generó una cadena de suministro que China ahora controla, con líderes como BYD.

Sin embargo, el rápido crecimiento generó vasta sobrecapacidad. Las marcas nacionales fabricaban más vehículos de los que podían absorber. Esto se debió a que se enfocaban en objetivos de producción influenciados por políticas, no por la demanda del consumidor. Según Jato Dynamics, 93 de 169 fabricantes de automóviles en China tienen cuotas de mercado inferiores al 0,1%. El presidente Xi Jinping incluso ha criticado esta competencia excesiva.

China pone fin a subsidios para vehículos eléctricos: El rol del mercado

La omisión de los NEV no debe interpretarse como una pérdida de interés. Más bien, es una reasignación estratégica de recursos. China busca mejorar capacidades en otras tecnologías. Esto es clave ante las tensiones comerciales y de seguridad global.

Dan Wang, directora para China en Eurasia Group, confirmó la postura oficial. Es un reconocimiento de que los vehículos eléctricos ya no necesitan políticas prioritarias. “China ya domina la tecnología relacionada con los VE y las baterías”, señaló Wang, citada por Reuters. Por lo tanto, no hay razón para priorizarla. Añadió que el gobierno no exigirá recortes de capacidad. Sin embargo, “el mercado tendrá un papel más importante a la hora de decidir quién sobrevive”.

El profesor Tu Xinquan, de la Universidad de Negocios y Economía Internacional, coincidió. Indicó que ya no es necesario prestar “demasiada atención” a los NEV. De lo contrario, esto podría conducir a una “mayor sobrecapacidad”. Aunque los NEV fueron excluidos del plan nacional, se esperan planes más específicos de ministerios clave. Estos planes guiarán su trayectoria futura.

El cambio de política implica que los fabricantes deben afrontar la competencia de mercado. Este será el factor determinante de su futuro. El gobierno ha estado eliminando gradualmente los principales esquemas de subsidios y exenciones fiscales. La intención final siempre fue que la industria se sostuviera por sí misma.

Foco en la innovación y competencia para los vehículos de nueva energía

El gobierno puso fin al esquema nacional de subsidios a la compra a finales de 2022. También tiene la intención de eliminar las devoluciones de impuestos a la compra para 2027. La China pone fin a subsidios para vehículos eléctricos de forma oficial. Sin embargo, un asesor anónimo enfatizó que los NEV siguen siendo importantes. Citan las exportaciones, las ganancias del sector automotor y el liderazgo global.

Cui Dongshu, secretario general de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, predijo el futuro. El plan indica que Beijing tomará medidas más específicas que el enfoque amplio anterior. El objetivo es destetar a la industria del apoyo estatal. Esto presionará a los fabricantes a ofrecer productos más innovadores. También se busca frenar la producción de vehículos de menor calidad.

La supervivencia dependerá de la construcción de fortalezas centrales prominentes. Shaochen Wang, analista de Counterpoint, dio ejemplos. Marcas como BYD y Leapmotor han fortalecido sus ventajas de costos. Lo lograron mejorando la integración de la cadena de suministro. Otras, como Xiaomi y HIMA, atraen con influencia de marca y funciones inteligentes. La época del apoyo masivo ha terminado; la era de la competencia real ha comenzado.