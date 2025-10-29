Secciones
    Kaiser promete sacar a Chile de varios tratados internacionales de ser elegido Presidente

    29 de Octubre de 2025 Por

    El candidato presidencial, Johannes Kaiser, llegó hasta la ciudad de Osorno para presentar sus propuestas de campaña, en una actividad que reunió a buena parte de sus adherentes. Durante la actividad, el candidato del Partido Libertario, arremetió contra el gobierno de Gabriel Boric, contra la exmandataria Michelle Bachelet y aseguró sacar a Chile de una larga lista de tratados internacionales, entre los que se encuentra el Acuerdo de Escazú, la ONU y la Agenda 2030.

    #Elecciones 2025#Johannes Kaiser

