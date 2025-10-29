Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    Misterio en Chernóbil: aparecen perros con pelaje azul y nadie sabe por qué

    29 de Octubre de 2025 Por

    La organización Dogs of Chernobyl, que se dedica a alimentar y cuidar a los más de 700 perros que viven en la zona, reportó el hallazgo de algunos animales con pelo azul. Si bien se desconocen las razones, el equipo cree que el color pueda deberse a que hayan estado en contacto con algún químico presente en el lugar. “No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, informaron desde el equipo.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Chernóbil#Perros azules

    Más videos