Videos Misterio en Chernóbil: aparecen perros con pelaje azul y nadie sabe por qué 29 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

La organización Dogs of Chernobyl, que se dedica a alimentar y cuidar a los más de 700 perros que viven en la zona, reportó el hallazgo de algunos animales con pelo azul. Si bien se desconocen las razones, el equipo cree que el color pueda deberse a que hayan estado en contacto con algún químico presente en el lugar. “No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, informaron desde el equipo.

