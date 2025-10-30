Reseña al Samsung Galaxy Z Fold7: la reivindicación a la gran pantalla

Facilitado por Samsung, pudimos probar el nuevo Galaxy Z Fold7, cuya construcción sorprende entre solidez y delgadez. Un equipo que demuestra para qué realmente necesitamos más pantalla.

Compartir

Cerrado, es un smartphone de alta gama, elegante y compacto. Pero abierto, se transforma en un centro de entretenimiento o de trabajo, según la preferencia del usuario. Así es el nuevo Samsung Galaxy Z Fold7, que sorprende por su diseño delgado y a la vez robusto.

Durante las últimas semanas, he tenido la oportunidad de poner a prueba la séptima generación de la línea Fold. A diferencia de los modelos tipo concha que se abren verticalmente, este equipo plegable se abre en formato horizontal, como un libro.

Mi experiencia con el Samsung Galaxy Z Fold7 confirma la madurez de la serie. Un dispositivo que consolida años de innovación, ofreciendo una experiencia fluida y que realmente saca provecho del concepto de la pantalla flexible.

Pero antes del cómo nos fue, sus características:

Característica Especificación Pantalla Externa 6.5 pulgadas Dynamic LTPO AMOLED 2X, FHD+ (2520 x 1080 píxeles), 120 Hz adaptativos. Pantalla Principal 8.0 pulgadas Dynamic LTPO AMOLED 2X, QXGA+ (2184 x 1968 píxeles), 120 Hz adaptativos. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy (4 nm). Memoria RAM y Almacenamiento Opciones: 12 GB RAM con 256 GB o 512 GB; 16 GB RAM con 1 TB de almacenamiento. Cámara Principal Triple cámara trasera: 200 MP (Principal, f/1.7, OIS) + 12 MP (Ultra Gran Angular, f/2.2) + 10 MP (Teleobjetivo, Zoom Óptico 3X, OIS). Cámara Frontal 10 MP (Pantalla Externa, f/2.2) y 10 MP (Pantalla Principal, f/2.2). Batería Dual de 4.400 mAh. Dimensiones y Peso Plegado: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm / Desplegado: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm. Peso: 215 g. Colores Azul Intenso, Gris Plata, Negro Oscuro, Verde Menta (exclusivo online en algunas regiones). Otros Resistencia al agua y al polvo IP48, Galaxy AI de última generación, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Estructura de Armor Aluminum avanzado y Armor FlexHinge.

Desde el primer contacto, el equipo proyecta una solidez innegable. Esto es algo que sorprende —e insisto en ello— considerando lo excepcionalmente delgado que es (4,2 mm desplegado). Fue, de hecho, la primera característica que noté al sostenerlo, y mis compañeros de trabajo coincidieron inmediatamente en esta percepción.

Aunque a simple vista pudiera parecer frágil, esa duda se disipa por completo al tenerlo en la palma de la mano. La sensación es la de un dispositivo robusto que invita a ser utilizado, como cualquier otro smartphone de gama alta, pero con el valor añadido de esta pantalla masiva de 8 pulgadas.

Abordemos el inevitable tema de la hendidura. Esa marca central, resultado del mecanismo de plegado, ¿es notoria? La respuesta es matizada. Visto a contraluz, o en ángulos específicos, por supuesto que la curvatura es visible. Sin embargo, al usar el equipo de forma frontal, como lo harías para cualquier tarea, lo cierto es que apenas se percibe. Incluso en la interacción táctil —al deslizar o escribir—, la marca no es tan pronunciada. Se siente, sí, pero no es un elemento que moleste o afecte negativamente la experiencia de usuario. Se convierte rápidamente en un detalle menor al que uno se acostumbra.

Bendita multitarea

Entonces, ¿para qué tanta pantalla? La respuesta es simple: para una multitarea efectiva.

Aquí es donde el equipo exhibe su funcionalidad. El sistema operativo Android, optimizado con la capa One UI de Samsung, capitaliza esta superficie. Podemos tener dos, tres y hasta cuatro aplicaciones abiertas simultáneamente. La capacidad de ajustar los espacios transforma el smartphone en una estación de trabajo de bolsillo.

Todo esto ocurre, en su mayor parte, de forma fluida e intuitiva. La gestión de ventanas se realiza con gestos sencillos. Y es esta flexibilidad el principal valor del dispositivo. Ahora bien, no todo es perfecto: en ocasiones, al intentar redimensionar o mover una ventana, tuve que insistir más de una vez para que el sistema “agarrara” el borde correctamente. Es un detalle menor que rompe ligeramente la fluidez, pero que podría ser pulido con futuras actualizaciones de software.

Cámaras

Las cámaras del Galaxy Z Fold7 cumplen con la expectativa de la alta gama. Samsung ha integrado un sensor principal de 200 MP, asistido por el motor ProVisual y tecnologías de IA dedicadas. Esta configuración asegura imágenes de gran resolución, texturas precisas y detalles confiables, incluso cuando se aplica zoom.

Sin embargo, la experiencia fotográfica muestra una exigencia para el usuario más dedicado, particularmente en escenarios complejos como la noche. Para obtener el mejor rendimiento con menos ruido, el usuario se debe detener y mantener la toma por un periodo de tres a cinco segundos antes del disparo final.

Este tiempo de espera, aunque necesario para procesar la luz y el rango dinámico en escenas oscuras, puede resultar incómodo en situaciones espontáneas, exigiendo paciencia y mano firme. Es una pequeña concesión que el usuario debe hacer para maximizar la calidad del sensor, y es un punto de diferencia con competidores que logran velocidades de captura superiores con resultados similares en entornos de baja luminosidad.

Un punto técnico que merece mención es el manejo de la temperatura. Revisando la experiencia con otros análisis, confirmo que el equipo tiende a calentarse. Esto se percibe no tanto en sesiones de gaming, sino que, curiosamente, al utilizar las funciones avanzadas de la cámara, especialmente cuando se emplean los zooms extremos.

Es importante sí ser preciso: el aumento de temperatura nunca resulta insostenible ni compromete el rendimiento, pero es lo suficientemente notable como para mencionarlo en el uso diario.

Veredicto y precio

En una evaluación global, el Samsung Galaxy Z Fold7 es un dispositivo espectacular en ingeniería y diseño, y es una prueba palpable de la madurez alcanzada en esta séptima generación de la línea Fold.

Sin embargo, su principal barrera sigue siendo el acceso. El precio de entrada en Chile, que parte desde $1.899.990 en la tienda oficial de Samsung, lo mantiene en un nicho altamente prohibitivo para el consumidor promedio.

El Z Fold7 es, sin duda, una visión del futuro de la telefonía móvil, pero la masificación de esta tecnología dependerá de que el costo de sus componentes y, consecuentemente, su precio final, logre reducirse con el tiempo.