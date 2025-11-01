Newsletter Poder: Despelote parlamentario en la derecha

Juan Diego Montalva aborda la división electoral en la derecha y cómo afectará en las elecciones parlamentarias 2026.

¡Buenas! Comienza el fin de semana largo antes de las elecciones del 16 de noviembre. Mientras descansamos, la mayoría de los políticos están haciendo sus últimos esfuerzos de campaña frenética para ganarse sus votos.

Derecha está confundida. Empate de Kast, Matthei y Kaiser dificulta la existencia de un presidenciable favorito que arrastre con seguridad a sus candidatos al Parlamento. Nadie sabe para quién trabaja.

Explota el caso muñeca bielorrusa. Exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en el ojo de la fiscal que investiga existencia de delitos en esta causa. Preocupación entre sus cercanos.

Costo de elecciones sería el doble de lo presupuestado. Voto obligatorio duplica la población votante y podría también duplicar el impopular gasto público en política. Incomprensible la ausencia de una ley que redujera monto por cada voto.

Y comienza la cuenta regresiva para el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa: la próxima semana el Senado decidirá su destino. Discusión sobre las posibilidades de un nuevo estallido social revela que Carabineros está en una profunda reforma de su Dirección de Orden y Seguridad. Redes sociales sustituyen el antiguo puerta a puerta y José Antonio Kast corre con ventaja.

En nuestra sección ¡Subamos el nivel de la conversación!, resaltamos a Diego Paulsen por dejar la vara alta en términos de frases destacadas de esta campaña electoral. Dura competencia.

Por último, para este fin de semana largo, la notable Task (2025), para quienes sean proclives a los maratones de serie. Difícil no ver los siete capítulos de una tirada.