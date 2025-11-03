Es el cuñado de la víctima: detienen a hombre acusado de asesinar a fotógrafo de la Teletón y a sus hijos en La Reina

El triple homicidio ocurrió el pasado 18 de octubre al interior de la casa de Eduardo Cruz-Coke en la comuna de La Reina y quien, en ese momento, estaba al cuidado de sus hijos adolescentes.

Por Carolina Mardones y Sebastián Palma

La tarde de este lunes se confirmó la detención de un hombre, sindicado por la Fiscalía Oriente, como el autor del homicidio de Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de la Teletón, junto a sus dos hijos adolescentes en la comuna de La Reina.

Cruz-Coke tenía 62 años y sus hijos mellizos 17. Se desempeñaba como director de fotografía y trabajó al interior de Teletón. Desde la institución lamentaron su muerte y destacaron que “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía“.

El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre alrededor de las 19:00 horas al interior del domicilio de la víctima. Al interior del domicilio estaba Cruz-Coke junto a sus dos hijos adolescentes. Los cuerpos fueron encontrados por el cuñado de la víctima, quien fue detenido esta tarde por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Quién es el detenido por el triple homicidio

Se trata de Jorge Ugalde Parraguez, quien alertó a Carabineros que su cuñado Eduardo Cruz-Coke estaba muerto junto a sus dos hijos mellizos al interior de su domicilio en La Reina. En una primera instancia, la Fiscalía informó que el hecho era investigado como un parricidio y posterior suicidio. Hipótesis que dio un vuelco durante la mañana de este lunes.

En su primera vocería sobre el caso, el fiscal Francisco Lanas, explicó que en el lugar trabajó la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI). En tanto, se espera que el Servicio Médico Legal (SML) entregue un informe con respecto a lo que causó sus fallecimientos. “Es un domicilio donde hay tres casas habitación al interior del terreno. Uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentro fallecidos al padre y a los menores de edad”, explicó.

Pero algo no cuadraba en la investigación, dado que nunca fue encontrada el arma blanca que habría usado Cruz-Coke para quitarse la vida. Lo que de inmediato hizo pensar otra cosa a los investigadores: estaban frente a un triple homicidio.

Los antecedentes levantados por la policía advierten que el cuñado de Cruz-Coke mantuvo constantes disputas por distintas disputas económicas familiares. Por ello, de acuerdo al expediente del caso, habrían tenido una situación similar hace dos años.