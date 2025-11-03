Vuelco en tragedia de La Reina: Fiscalía investiga un triple homicidio en muerte de fotógrafo de la Teletón y sus hijos

Las diligencias permitieron descubrir un macabro plan que involucraría a un familiar cercano como autor de estas tres muertes. A dos semanas del hecho, las pericias científicas de la policía advierten intervención de terceros en este crimen por posibles disputas económicas.

Por Sebastián Palma y Jaime Pinochet

Un llamado a las 19 horas paralizó a La Reina, la tarde del sábado 18 de octubre pasado. En la línea telefónica estaba Jorge Ugalde Parraguez, quien alertaba que su cuñado Eduardo Cruz-Coke estaba muerto junto a sus dos hijos mellizos.

Rápidamente varias patrullas de vigilancia concurrieron a esa emergencia, fijada en La Cañada 6652. Los primeros en llegar fueron vehículos mixtos de La Reina y Carabineros, pero dado el hallazgo, la policía no permitió el acceso a los funcionarios municipales para evitar contaminar el sitio del suceso.

La imagen era impactante. Los dos menores, de 17 años, estaban fallecidos en una pieza sin heridas evidentes. Y el padre de ellos, estaba cerca de la entrada con heridas cortopunzantes en su cuello.

Las sospechas, de inmediato, indicaron que podría tratarse de un caso de parricidio y posterior suicidio de Eduardo Cruz-Coke, un conocido fotógrafo y director de fotografía, que había trabajado largos años en canales de televisión y que hoy estaba dedicado a realizar los reportajes de Teletón.

“Podemos descartar preliminarmente que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”, dijo el fiscal Francisco Lanas.

Estas declaraciones del persecutor levantaron una bola de nieve referido a que Eduardo Cruz-Coke sería el autor de un parricidio, lo que se fue plasmando en varios medios nacionales al igual que en otros internacionales como en Argentina y México.

Pero con el paso de las horas algo no cuadraba para cerrar esta tragedia como un parricidio. Nunca fue encontrada el arma blanca que habría usado Cruz-Coke para quitarse la vida. Lo que de inmediato hizo pensar otra cosa a los investigadores: estaban frente a un triple homicidio.

Por lo mismo, el fiscal Lanas, instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios referidas en ampliar las posibilidades sobre esta tragedia. En esa línea, dispuso mantener la arista del parricidio, pero a la vez sumar la posibilidad de la intervención de terceras personas.

Estas diligencias investigativas iban de la mano de los informes solicitados al Servicio Médico Legal, cuyos resultados toxicológicos podrían arrojar más pistas, los cuales buscaban pruebas de algún posible envenenamiento sobre las víctimas.

En esa línea, los antecedentes levantados por la policía advierten que el cuñado de Cruz-Coke mantuvo constantes disputas por distintas disputas económicas familiares. Por ello, de acuerdo al expediente del caso, habrían tenido una situación similar hace dos años.

Además, nunca se encontró el arma u objeto homicida. Por ello, el Ministerio Público instruyó realizar diligencias a la PDI, pues las cámaras de seguridad mostraron al imputado arrojando una bolsa blanca en el canal. Dichas pesquisas fueron realizadas por los detectives durante la mañana del lunes 27 de octubre pasado, pero no hubo resultados positivos.

En estos momentos, la Fiscalía esperaba nuevos informes científicos para concretar una eventual orden de detención, pues en las últimas horas, tomó mayor peso la tesis de homicidio en La Reina.