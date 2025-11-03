Jaime Mañalich: “Algunos de los candidatos de la oposición deberían considerar, como un esfuerzo patriótico, el dar un paso al costado”

El exministro de Salud sostiene que se está pasando por el alto el potencial electoral de Jeannette Jara y señala que si la exministra obtiene sobre un 30% de los votos, sus posibilidades de llegar a La Moneda "aumentan dramáticamente". En ese marco, dice que "el haber transformado la primera vuelta en una primaria de la derecha es un grave error" y hace un llamado a los postulantes menos competitivos a reconsiderar sus candidaturas. "Todos los candidatos que tienen una raíz ideológica más en la centroderecha o derecha deberían considerar que lo que está en juego es demasiado", dice.

Dos publicaciones en su cuenta de X publicó Jaime Mañalich durante el fin de semana largo recién pasado, que provocaron amplios comentarios y difusión entre dirigentes políticos.

El exministro de Salud, primero, planteó que “minimizar la opción presidencial de Jeannette Jara es ceguera”. 48 horas después, redactó: “Quedan solo horas para que alguien haga un gesto inolvidablemente heroico para garantizar la alternancia del poder político”, apuntando a que el próximo mandato sea de la derecha.

El médico, quien es independiente aunque tuvo un breve paso por Amarillos y anteriores acercamientos con Evópoli, explicó a The Clinic el trasfondo de sus declaraciones en la red social. Dice de plano que se ha subestimado el poder electoral que podría tener la candidata oficialista en la elección de primera vuelta de este 16 de noviembre y que un respaldo superior al 30% a la militante PC dejaría cuesta arriba el triunfo para su sector. Ante ese factor, sostiene que se hace necesario que un postulante ligado a la oposición deponga su nombre en la carrera por La Moneda.

“Creo que el haber transformado la primera vuelta en una primaria de la derecha es un grave error”

—¿Por qué dice que en la derecha se pasa por alto el potencial electoral de Jeannette Jara?

—De partida, la probabilidad de que ella salga electa presidenta no es cero, obviamente. Si logra un porcentaje en la primera vuelta de 30% o más, sus posibilidades aumentan dramáticamente. En ese contexto, creo que el haber transformado la primera vuelta en una primaria de la derecha es un grave error que no se comparece con la verdad.

—¿Cómo?

—Dar absolutamente por seguro como que eso es un dato, que la primera vuelta es la definición sobre quién es presidente de la República entre quienes ganen la segunda mayoría, o sea, Kaiser, Matthei o Kast. Ese esfuerzo o esa sistematicidad para minimizar las posibilidades de un gobierno de continuidad en manos de la exministra del Trabajo es una ingenuidad absoluta.

Hoy, de hecho, se conoció una declaración pública de investigadores de mercado y opinión pública, en la que señalan literalmente que dudan de las fortalezas metodológicas de las encuestas de opinión pública que se han hecho en estos meses. Lo dicen ellos, la asociación que enrola a las encuestadoras.

—Y cuando dice que quedaban horas para que alguien hiciera un gesto “inolvidablemente heroico”, ¿a qué se refería?

—Independiente del valor o no de las encuestas, hay diferencias entre las candidaturas de oposición que son tan abismales que algunos de ellos deberían considerar, como un esfuerzo patriótico, el dar un paso al costado. Porque efectivamente lo que entendemos, si es que es cierto con las dudas que he planteado, que lo que quiere la mayoría es que no haya un gobierno de continuidad, que haya una alternancia en el poder. Eso se asegura o facilita más si es que hay un gesto de esta naturaleza, independiente de quién pueda tomarlo.

—¿Quiénes tienen las diferencias abismales?

—Hay tres candidatos que están en una posición ventajosa y otros que están en una posición desventajosa. El primer llamado es a esos candidatos, a los últimos, a los que no les es posible aparecer en la papeleta de segunda vuelta, a que consideren seriamente qué es lo que están haciendo.

—¿Que ellos den un paso al costado para que sus votos se disputen entre los que sí pueden ganar la elección?

—Exactamente. Todos los candidatos que tienen una perspectiva, una raíz ideológica más en la centroderecha o derecha, todos deberían considerar que lo que está en juego es demasiado, porque con una candidata Jara con más del 30% en la primera vuelta, el tema se pone realmente complejo.

Mañalich: “Estamos actuando en un juego falso que es definir que la candidata Jara no es competitiva”

El exministro de Salud, que ha apoyado la opción de Evelyn Matthei, evita apuntar hacia un candidato de la oposición y prefiere subrayar “todos quienes estén siendo candidatos en el paraguas tienen que ofrecer una reflexión muy profunda respecto de qué es lo mejor para Chile”.

Y enfatiza: “Ahí incluyo a todos y cada uno de los candidatos que representan la sensibilidad de centroderecha, estén en la posición que estén hoy en las encuestas. Tienen que hacer una reflexión respecto a qué es el mejor bien para el país. De poner su apoyo en favor de quién crea que representa mejor una única o las dos opciones que podrían derrotar a Jeannette Jara en la segunda vuelta”.

—¿A qué candidato o candidatos en particular se refiere?

—No sé quién debe tomar la decisión. Lo que sí es que estamos actuando en un juego falso, que es definir que la candidata Jara no es competitiva. Eso es un grave error político.

—¿Ese error en quiénes lo percibe? ¿En Chile Vamos?

—En todos. Todos los grandes opinadores de la centroderecha, y esta opinión que saca la asociación también es muy dura, porque dice expresamente que las encuestas políticas son herramientas esenciales para una democracia informada.

Yo, humildemente, jueves y viernes, a través de X, estoy diciendo lo mismo. O sea, señores, tengan cuidado con decir que esta es una elección cerrada que define quién será presidente de la República entre quien gane en segundo lugar, supongo, la primera vuelta presidencial el 16 de noviembre.

—Usted es un personero escuchado dentro del piñerismo. ¿Se comunicó alguien con usted a partir de lo que publicó el jueves?

—No.

—¿Y ha traspasado esos mensajes al comando de Matthei?

—No, yo hablo por mí mismo. No hablo por ningún comando ni por nadie. Hablo por mí mismo, como ciudadano común y corriente que muestra una preocupación por algo que califico como un error y una ingenuidad política.