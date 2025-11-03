Videos Kast reacciona al anuncio de Boric sobre fin de Punta Peuco como penal especial 3 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

José Antonio Kast, reaccionó al reciente anuncio del Presidente Gabriel Boric, en el que reveló el fin del penal especial de Punta Peuco como recinto para autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. El candidato evitó profundizar en el tema y reveló que "Cualquier palabra, o hecho, o decreto, o ley que envíe el Presidente hoy día al Congreso, incluso que tenga todas las firmas necesarias, nos tiene sin cuidado".

