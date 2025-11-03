La batería de estado sólido de Chery: El salto cuántico de la electromovilidad

La matriz de Omoda y Jaecoo presenta su módulo con 600 Wh/kg de densidad energética, un hito que promete hasta 1.500 kilómetros de autonomía real y seguridad antiincendios. El fin de la ansiedad por el rango y el inicio de la era de la electromovilidad sin límites, con llegada al mercado prevista para 2027.

La batería de estado sólido de Chery ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad inminente, redefiniendo el concepto de autonomía y seguridad en la industria automotriz global. El grupo Chery International, matriz de marcas como Omoda y Jaecoo, presentó el prototipo de su primer módulo con una densidad energética de 600 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg), una cifra que duplica las capacidades de las celdas de iones de litio convencionales de alta gama. Este avance no solo sienta un nuevo precedente técnico, sino que también acelera la carrera por dominar el mercado del vehículo eléctrico.

El hito: La batería de estado sólido de Chery redefine la autonomía

El anuncio de Chery llega en un momento de intensa competencia, posicionando a la compañía como un actor clave frente a gigantes como BYD y CATL. La clave de esta disrupción radica en la autonomía proyectada para los vehículos que incorporen este nuevo acumulador: en condiciones óptimas, podrán superar los 1.500 kilómetros por carga, mientras que la autonomía estimada en un ciclo real de conducción se sitúa entre los 1.300 y los 1.500 kilómetros.

Este rendimiento no solo elimina de raíz la tradicional “ansiedad por la autonomía” que aún frena a muchos usuarios, sino que permite realizar viajes largos —como ir de Santiago a Puerto Montt— sin la necesidad de detenerse a recargar. Los especialistas del sector, analizados por Swipcar, coinciden en que una autonomía superior a los 1.000 kilómetros convierte al auto eléctrico en un competidor directo y superior a los vehículos de combustión interna, facilitando una transición masiva hacia la electrificación.

Densidad energética récord: Los datos técnicos de la batería de estado sólido de Chery

La capacidad de alcanzar los 1.500 km de autonomía es un resultado directo de su densidad energética récord de 600 Wh/kg, una cifra que, según análisis externos, se encuentra entre las más altas anunciadas por fabricantes chinos hasta la fecha. Desarrollada por el Instituto de Investigación de Baterías de Estado Sólido de Chery, esta batería utiliza una arquitectura innovadora.

De acuerdo a información de Omoda Jaecoo, el diseño de la nueva batería de estado sólido combina un electrolito sólido polimerizado in situ con un material de cátodo rico en litio-manganeso. Esta composición molecular sustituye el electrolito líquido inflamable de las baterías tradicionales por un material sólido, lo que permite un almacenamiento de energía superior y más compacto. Aunque los datos específicos de potencia y tiempo de recarga no fueron completamente detallados, ciertas fuentes señalan que esta nueva generación de acumuladores sólidos está diseñada para admitir cargas ultrarrápidas, superando ampliamente los 250 kW que manejan los sistemas más veloces de iones de litio.

Seguridad indestructible y pruebas extremas del acumulador sólido

Uno de los principales beneficios de la tecnología de estado sólido es el aumento drástico de la seguridad, ya que la eliminación del electrolito líquido reduce significativamente el riesgo de sobrecalentamiento, incendios o fugas en situaciones extremas.

Durante las pruebas internas llevadas a cabo por Chery, el módulo demostró una resistencia excepcional. Incluso tras ser sometido a impactos severos, incluyendo la penetración con clavos y perforaciones con herramientas eléctricas, el módulo mantuvo su suministro de energía sin incendiarse ni producir humo. Este factor de seguridad es crucial, ya que aborda una de las principales preocupaciones de los consumidores en relación con los vehículos totalmente eléctricos. Este nivel de protección sitúa la nueva tecnología sólida Chery a la vanguardia de la fiabilidad energética, prometiendo una vida útil prolongada y una menor degradación con el paso del tiempo.

La carrera comercial: Llegada al mercado de la tecnología sólida de Chery

El despliegue comercial de la batería de estado sólido de Chery es ambicioso. La compañía matriz de Omoda y Jaecoo ha confirmado que el proyecto iniciará una fase piloto durante 2026, con el objetivo de comenzar una producción a pequeña escala y su introducción en vehículos de serie a partir de 2027, según reporta Andro4all. Este calendario podría situar a Chery, y por extensión a sus marcas globales como Omoda y Jaecoo, con una ventaja competitiva frente a otros grandes fabricantes que manejan horizontes temporales similares o ligeramente posteriores.