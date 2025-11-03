Videos México: Manifestantes irrumpen en el Palacio de Gobierno en Michoacán tras el asesinato de alcalde en pleno Día de Muertos 3 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Una masiva manifestación en Michoacán convocada a raiz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, terminó con un grupo de personas irrumpiendo en el Palacio de Gobierno de la ciudad. Los manifestantes protagonizaron escenas de violencia, prendieron fuego y destrozaron parte del inmobiliario, apuntando como principal responsable del crimen organizado en el país, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

