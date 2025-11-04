Videos Kast en Debate Archi: “Decirles a las personas en Temucuicui que si el Estado no entra, ellos tampoco salen” 4 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante el debate presidencial de Archi, José Antonio Kast se refirió a la violencia en la macrozona sur, criticando el uso prolongado del estado de excepción. “El estado de excepción es de excepción, y este gobierno ha hecho de una excepción una regla general”, señaló el candidato. Sobre la situación en Temucuicui, Kast afirmó que “hay violación de derechos humanos. Si el Estado no entra, ellos tampoco salen. Hay que garantizar que el Estado pueda ingresar a prestar servicios de salud, educación y apoyo a las personas vulnerables”.

