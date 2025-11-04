Videos La violenta respuesta de Artés a periodista que obligó a pedir respeto en debate presidencial 4 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante el debate presidencial de Archi, el candidato Eduardo Artés respondió de forma dura a la periodista Cristina González, quien le realizaba una pregunta. Al ser consultado sobre las manifestaciones violentas en algunos liceos emblemáticos, Artés interrumpió y mandó a callar a la reportera, señalándole que debía esperar antes de formular su consulta. El episodio fue cuestionado por Mónica Pérez, quien pidió respeto por el trabajo periodístico, recordando que este incluye, muchas veces, preguntas incómodas.

