Videos “Trataron de encajonarme”: Artés se queja de preguntas de periodistas sobre bombas molotov en debate Archi 4 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El candidato independiente Eduardo Artés expresó su molestia por las preguntas que recibió durante el debate presidencial de Archi. Artés apuntó “a dos periodistas” que, según dijo, “trataron de encajonarlo” con la idea de que apoyaba el lanzamiento de bombas molotov. “Lo que estaba diciendo es que, en mi calidad de profesor, sí acompaño incluso a los jóvenes que tiran bombas molotov. Equivocados o no, sin dar un juicio de valor. Pero si les doy un carácter delictual, tendríamos que cerrar los liceos y escuelas. Eso es lo que yo trataba de decir”, explicó.

Suscríbete al newsletter