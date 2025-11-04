Vecinos del Barrio Vaticano Chico organizados por cambios en las calles del barrio: “De un día para otro, la municipalidad decide quitar más del 50% de los estacionamientos”

Los vecinos del sector Vaticano Chico, cercano a Plaza Baquedano, denuncian que la Municipalidad de Providencia demarcó líneas amarillas prohibiendo el estacionamiento en gran parte de sus calles. La mayoría de los edificios del barrio no cuentan con estacionamiento propio. "Lo problemático es que acá viven muchos adultos mayores, y la gente que los viene a cuidar no puede estacionarse", relata uno de los vecinos a The Clinic. Desde el municipio aseguran que la medida se tomó por temas de seguridad, ya que los autos obstruían el paso a vehículos de emergencia, y que trabajarán con los vecinos para ver cómo se definirá el uso de las plazas de estacionamiento hoy disponibles.

Los vecinos del barrio Vaticano Chico, ubicado en Providencia, denuncian que el municipio pintó de amarillo las cunetas de la mayoría de las calles del sector, prohibiendo el estacionamiento, y dejando a los residentes sin lugares donde dejar su vehículo.

La gran mayoría de los edificios del lugar no cuentan con estacionamiento, debido a su antigüedad, lo que complejiza la llegada a sus hogares. “De un día para otro y sin previo aviso, la municipalidad decide quitar más del 50% de los estacionamientos en el barrio, sin tener cuenta la opinión de quienes residimos aquí”, se lee en en los panfletos pegados en las calles de Vaticano Chico. Los residentes organizaron un petitorio pidiendo a la Municipalidad de Providencia visitar sus calles y reconsiderar la medida, pero reclaman que aún no han recibido respuesta.

“Siempre hemos tenido problemas para estacionar, porque no tenemos estacionamiento en nuestros edificios”, relata uno de los residentes, Rodrigo Dueñas. Según cuenta, hace algunas semanas atrás el panorama empeoró: la Municipalidad de Providencia pintó de amarillo tres grandes calles del barrio y colocó letreros donde se lee: “Prohibido estacionar excepto vehículos de emergencia”. Se trata de las zonas de Monseñor Miller, Arzobispo Vicuña y una parte de Obispo Donoso.

“Lo problemático es que viven muchos adultos mayores” en el Barrio Vaticano Chico

“Lo problemático es que acá viven muchos adultos mayores, y la gente que los viene a cuidar no puede estacionarse”, cuenta Dueñas. Además, añade: “Estamos justo detrás de Plaza Italia, entonces viene mucha gente de otras partes que ocupa el barrio como estacionamiento”. A esto se suma los autos estacionados de gente que se dirige a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y a la PDI ubicada en el sector. “En las pocas zonas que sí se puede estacionar, se instala gente que no es del barrio”, asegura.

A través de las redes sociales del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, varios vecinos han expresado su molestia. “Alcalde me gustaría saber qué pasa con la adulta mayor que tiene 105 años en el Vaticano Chico, que ahora no podrá recibir visitas por la prohibición de estacionar”, es un comentario de un residente. “Alcalde exigimos se nos escuche como vecinos del Vaticano Chico — no tenemos donde estacionar — nos está afectando nuestra calidad de vida”, es otro de los reclamos.

El vecino Rodrigo Dueñas relata que “cualquier servicio o despacho no tiene donde parar. Si tenemos una emergencia y necesitamos llamar a un electricista o gasfíter no tiene como estacionar”. Su sensación es que se prioriza a los turistas del barrio por sobre los residentes. “Pagamos harto en contribuciones, pagamos harto a esta Municipalidad y los servicios básicos no importan, todo es comercio”, sentencia el vecino.

La respuesta del municipio

Consultado al respecto, la Municipalidad de Providencia aseguró que la medida fue comunicada debidamente a los vecinos y que se tomó para “garantizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y el correcto desplazamiento de los vehículos de emergencia”. Declaran que “se ajustó la capacidad de aparcamiento en las calles del sector, pues muchos de los sitios utilizados como estacionamiento obstruían el paso a los camiones de Bomberos y el despliegue de sus escaleras en situaciones de riesgo”.



“En un proceso progresivo, la capacidad se ajustó en un 30%, formalizando 216 espacios disponibles para la comunidad. Su uso se definirá en conjunto con los vecinos, atendiendo especialmente los requerimientos de quienes tienen movilidad reducida”, asegura el municipio.



“La nueva demarcación de las calles está acompañada de fiscalización diaria para garantizar el cumplimiento de la ley, buscando enfrentar la presencia de estacionadores ilegales que fomentan las incivilidades, la inseguridad y el temor entre los vecinos”, agregan.



“Las acciones van en línea con la revitalización del barrio Vaticano Chico que está impulsado el municipio, sector en donde durante los últimos años se han invertido más de $700 millones en mejoras del espacio público. Adicionalmente, hay proyectados más de $1.190 millones para ser ejecutados en los próximos años”, sentencia el municipio.