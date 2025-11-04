Denuncian a empresa venezolana de envíos por ruidos molestos y cortes de tránsito en el centro de Santiago: “El tema es que pasan a llevar a los vecinos con su negocio”

La empresa Yum Express se especializa en envíos de encomiendas de Chile a Venezuela, y cuenta con una importante clientela. Sin embargo, vecinos y concejales de Santiago denuncian que están ubicados en una calle en que su operación genera grandes repercusiones para el barrio. Está en Eleuterio Ramírez, entre Santa Rosa y San Francisco, y con la constante entrada de camiones provocan cortes de tránsito, destrozos, y mucho ruido. "La bulla de la cantidad de autos que se ponen aquí en toda la cuadra. No se mueven, están todas las mañanas ahí", denuncia una vecina.

Hace un tiempo, vecinos de la calle Eleuterio Ramírez en el centro de Santiago viven una molesta situación, por una empresa de envíos de origen venezolana que genera graves problemas de convivencia. En particular, residentes de edificios de la zona, con el respaldo de concejales, denuncian que generan graves problemas de tránsito y mucho ruido.

Se trata de la empresa Yum Express, especializada en envíos de encomiendas de Chile a Venezuela, ubicada en Eleuterio Ramírez 735, entre Santa Rosa y San Francisco en la comuna de Santiago. Al menos desde enero hay registros de denuncias de concejales y vecinos por cortes de tránsito y ruidos molestos.

Respecto a los problemas de tránsito, se generan producto de los camiones que llegan a la sucursal a retirar y llevar encomiendas. El vehículo, dicen testigos, es demasiado grande para lo angosta que es la calle, que además es de un sentido. Por ello, al llegar al local generan cortes de tránsito ya que terminan cortando toda la calle.

“Generan un perjuicio bastante grande en el tránsito. Se puede ver en los videos todo lo que implica un camión de esa envergadura atravesado en una calle, que no solamente es de tránsito vehicular, sino que también circulan y viven muchas personas en ese sector. Es uno de los sectores más densos de la comuna de Santiago”, comenta la concejala de Santiago, Camila Davagnino (PC), quien denunció esto a inicios del año, y no ha recibido respuesta del municipio.

“El tema no es contra lo que hacen, el tema es que pasan a llevar a los vecinos con su negocio”, agrega un vecino.

Los reclamos por ruidos contra la empresa venezolana de Santiago

Junto con problemas de tránsito, han denunciado problemas por ruidos molestos. Esto se genera por diferentes razones. En primer lugar, durante los trabajos suelen poner música con volumen alto, lo que ha generado llamados de atención de vecinos. Además, durante los tacos los mismos autos generan ruidos por bocinazos y otros motivos. Y finalmente, una vecina reclama que se genera ruido por el sonido de cajas en movimiento y el sello de estas durante cada jornada.

Registro de Sosafe del camión cortando el tránsito.

Según comenta Elizabeth, vecina y administradora de uno de los edificios afectados por los trabajos de esta empresa, de todos los alegatos que se han realizado, el único que tuvo respuesta fue el que tiene que ver con la música.

“Causan bastantes problemas los sábados y domingos, con una cantidad de ruido impresionante. Aunque vino la gente de municipalidad, y dijo que el tema de los decibeles no se podía medir, esa bulla es interminable. Todo el día sábado y domingo. Antes ponían música y por lo menos ahora, hace como dos fines de semana, no ponen. Pero la bulla acústica del tema de los bocinazos, por ejemplo, donde se van juntando los autos, no se mueven, uno tras otro. Entonces, ese es el problema, el ruido acústico del tema de los bocinazos, y toda la cuadra”, señala.

Cortes de tránsito y externalidades negativas

Pese a que ponen énfasis en los problemas de ruidos, lo que más molesta a los vecinos son los problemas de tránsito. Junto con cortar el tráfico, también se ha evidenciado que los camiones grandes provocan problemas como destrozos de veredas. Elizabeth asegura que “hay una cerámica que me han roto varias veces. Ellos obviamente han pagado el arreglo, pero no se trata de eso, de cada vez que rompan tienen que pagar. Una vez pasaron a llevar el poste de la luz de aquí, un camión y eso trajo consigo el accidente de una persona que iba pasando en bicicleta”.

Otro vecino menciona que “como Eleuterio Ramírez es de oriente a poniente siempre hay congestión y tacos. Los vecinos apenas pueden salir de sus estacionamientos y hay un tremendo letrero que dice no estacionar”.

Foto de vecino de la calle Eleuterio Ramírez de Santiago de los cortes frecuentes.

La administradora complementa que “el gran inconveniente es que no tienen espacio para poner esos camiones gigantes. Aquí cuesta muchísimo que la persona pueda entrar de cola. La entrada es lo complicado. La bulla de la cantidad de autos que se ponen aquí en toda la cuadra, desde Santa Rosa hasta San Francisco. No se mueven, están todas las mañanas ahí. Y la basura que dejan. Hay viento, la basura vuela y nadie barre eso”.

Como acciones, concejalas han denunciado esto, esperando una respuesta de la municipalidad. Consultados al respecto, en la municipalidad solo confirmaron que han recibido las denuncias.

La concejala Ana Yáñez (FA) sostiene que “desde hace un par de años vengo trabajando con vecinos y vecinas del sector de Eleuterio Ramírez por diversas incivilidades que ocurren en su barrio. Personas en situación de calle, carros de comida en las esquinas, motochorros y el caso de esta empresa de encomiendas. Hemos solicitado intervención de la Dirección de Tránsito a través de la instalación de señaléticas, inspecciones y hace poco reunión con la Dirección de Seguridad”.

La edil concluye que “son las empresas o quienes no pernoctan en el lugar quienes deben entender que son un vecino más del sector. Por tanto, deben respetar y cuidar tanto su entorno como el bienestar de quienes ahí residen. Es fundamental que podamos avanzar en mayor presupuesto municipal para apoyar y aumentar la fiscalización en nuestros barrios”.