Estudiantes de la U. San Sebastián reclaman por cambio de campus de Los Leones a Huechuraba: “Nos mandaron a una sede que no está completa”

Este año la USS estrenó el campus Ciudad Universitaria en Huechuraba, que implicó el cambio de sede de las facultades de Psicología y Humanidades y de Economía y Gobierno desde Los Leones a ciudad empresarial. Si bien los estudiantes estaban informados desde que se matricularon sobre este cambio, desde que ingresaron a clases han reclamado que la sede no está completa. En la universidad se defienden y aseguran que cuentan con facilidades para que estudiantes lleguen, y que cuentan con una infraestructura moderna.

Compartir

En las últimas semanas, estudiantes de la Universidad San Sebastián se han manifestado por un cambio radical de sede. Es el caso en particular de las carreras de las facultades de Psicología y Humanidades, y Economía y Gobierno, que pasaron de la sede en Los Leones, en pleno Providencia, al nuevo campus Ciudad Universitaria en Huechuraba.

Se trata de un cambio que la universidad venía planificando hace un tiempo, que incluso estaba anunciado en la matrícula de estudiantes que ingresaron en los últimos años, sin embargo, el reclamo de alumnos apuntan a que la nueva sede no estaba terminada. Así, han denunciado problemas con la accesibilidad y con la seguridad. Según reclamó parte del estudiantado, se han registrado robos al interior de la sede.

“La u cuenta con un bus de acercamiento, y dijeron que iban a ser en varios horarios. Al final es un bus dando vueltas como en seis horarios distintos. (…) Yo vivo en Las Condes, y a Ciudad Empresarial me demoro una hora y media, si es que no dos por el taco. Antes (a Los Leones) me demoraba 30 minutos. Se supone que está como todo listo con el tema de los baños y todo eso, pero igual de vez en cuando cortaban el agua, así, sin avisar, sin nada”, acusa una estudiante de Psicología.

La alumna de tercer año se vio afectada por el cambio de sede, a tal punto de congelar el año y buscar un cambio de universidad. Por temas de contrato, prefiere no dar su nombre, pero apunta a que la Universidad San Sebastián no ha perdido su calidad académica, pero si afecta en la experiencia estudiantil.

“Académicamente la universidad me encanta, pero siento que se les fue de las manos el cambio y nos mandaron a una sede que no está completa. O sea, no está lista, no tiene la implementación para poder estudiar allá al final”, asegura.

Los problemas de seguridad que acusan estudiantes de la Universidad San Sebastián

Para exponer sus molestias, estudiantes crearon una cuenta en TikTok donde abordan los problemas del nuevo campus. En un video se ve a una estudiante reclamando que “nos trajeron acá a punta de mentiras. Todo lo que nos prometieron no es así”.

El Centro de Estudiantes de Psicología expuso el pasado 17 de marzo que a un estudiante le robaron su computador en una sala de clases. Cuando exigieron las cámaras de seguridad, estas estaban apagadas.

“Sigue sin tótem de seguridad en la entrada. Son guardias pidiéndote QR y por eso mismo han robado ya varias veces. A un estudiante de psicología le robaron un computador. Respondieron después de las manifestaciones y todo, pero igual han habido como cuatro robos más. Hasta a un profesor le robaron”, señala la estudiante.

El campus de Los Leones de la Universidad San Sebastián destaca por su arquitectura. Antiguamente era la sede del Santiago College, y el edificio tiene años de historia. Dentro de los reclamos de estudiantes, afirman que la nueva sede no cuenta con áreas de descanso útiles.

Nuevo campus Ciudad Universitaria en Huechuraba de la Universidad San Sebastián.

“Son tres edificios, los cuales no cuentan como con patio. De verdad que nos estamos como tomando zonas, por decirlo así, para poder descansar. Porque las zonas de descanso que te ofrece la U parece psiquiátricos. Como un par de sillas de plástico dura y salas blancas”, manifiesta la estudiante de psicología. Y agrega que “en Los Leones, siento que igual valía la pena el pago, pero acá no vale la pena por la sede que es”.

Los cambios entre Los Leones y Huechuraba y la respuesta de la USS

Desde la Universidad San Sebastián afirman que se han hecho cargo de las demandas en el último tiempo. En esa línea, destacan que la nueva sede cuenta con todo para suplir las necesidades de los alumnos.

“Entre los diversos beneficios que ofrece, los estudiantes del nuevo campus USS cuentan con un sistema de buses de acercamiento que conecta Providencia con nuestras instalaciones en los horarios de mayor tránsito, tanto en la mañana como en la tarde. A ello se suma el acceso directo a transporte público y convenios con estacionamientos cercanos, lo que facilita significativamente la movilidad“, señalan.

A esto, agregan que “la infraestructura del campus incluye un amplio casino, zonas de estudio grupales e individuales, y una moderna biblioteca. Todos diseñados para brindar una experiencia universitaria de excelencia“.

De todas formas, la alumna afirma que “hay varias que están inconformes. El tema es que la universidad por contrato no te permite movilizarte más allá de los cacerolazos que han hecho los cabros o que se han reunido en el comedor como exigiendo cosas. Pero al final las respuestas siempre son como las mismas, como ‘”‘estamos en proceso’, ‘ya lo vamos a arreglar'”. Pero tampoco logran nada”.